fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK瘦身成功　原創款材質升級輕到沒感覺

>

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK 推出40周年紀念錶款以探索宇宙星河的奧秘風貌為主題打造GCW-B5000腕錶，單只65,000元。（圖／G-SHOCK提供）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK 40周年慶邁入尾聲，原創錶款的進化版壓軸登場，以探索宇宙星河奧秘為主題發表GCW-B5000，材質全面革新，採用碳纖維強化樹脂打造一體成型錶殼，具高強度與絕佳氣密性，而錶圈、錶帶與錶扣由複合性材料鍛造碳製成，搭配鈦金屬製的內層錶圈和按鈕等，整只錶重量僅65公克，較重量約167公克不鏽鋼全金屬GMW-B5000D的輕盈不少。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）
▲G-SHOCK 40周年紀念錶GCW-B5000的錶圈、錶帶與錶扣蓋採用鍛造碳材質。

雖然輕量化，但G-SHOCK GCW-B5000腕錶依然強悍，全新碳纖維強化樹脂一體成型錶殼強度是不鏽鋼款的7倍，而外觀也有亮點，呈現鍛造碳材質的紋理，當中GCW-B5000UN-1以黑色和灰色的圖案包覆，而GCW-B5000UN-6則結合黑色碳纖維和藍色與粉紅色的樹脂，並加入蛋白石微粒形成浩瀚宇宙般圖騰；獨特色彩美學也運用在同樣輕量化的新款MTG-B2000YR腕錶上，結合碳纖維材質與多彩玻璃些微堆疊錶殼，創造如城市夜晚絢爛霓虹景色的效果。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）
▲G-SHOCK靈感源自城市夜晚的絢爛霓虹景色的MTG-B2000YR腕錶，42,000元。

霓虹色彩、宇宙星空主題深受腕錶品牌青睞，Swatch與歐洲太空總署（ESA）攜手推出6款以天體為靈感的 Swatch X You 設計，將專業太空望遠鏡捕捉到的宇宙奇景包括創世之柱、原恆星L1527、船底座星雲中耀眼的年輕恆星形成區化為腕錶訂製圖案，能製作出獨一無二的專屬腕錶，隨錶附一個ESA標誌錶環、特別包裝套盒和一張印有天體圖案的明信片，更添收藏價值。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）
▲Swatch攜手歐洲太空總署推出以天體為靈感的Swatch X You設計，共6種款式，單只4,350元。（圖／Swatch提供）

►史上最貴G-SHOCK金錶是AI傑作！　估價破226萬全做慈善

►忍者遁術絕技躍上G-SHOCK　紅色手裏劍背光放閃

關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「雷神索爾」百萬AP金錶讓錶迷忌妒　設計師聯名款超難搶

「雷神索爾」百萬AP金錶讓錶迷忌妒　設計師聯名款超難搶

Jennie裸色裝窈窕曲線畢露　手護胸、踩高跟小心翼翼

Jennie裸色裝窈窕曲線畢露　手護胸、踩高跟小心翼翼

美女網紅甩名牌包亂塞惡名　開箱絕美豪宅、衣帽間像精品店

美女網紅甩名牌包亂塞惡名　開箱絕美豪宅、衣帽間像精品店

亮・珠寶／BLACKPINK捨高調首飾赴英國宴　Jennie戴蝴蝶結款甜美 錶殼暗夜大放綠光　Bell ＆ Ross錶日夜都醒目 拳王阿里冠軍腰帶變筆夾　萬寶龍筆上再現勝利振臂剪影 BLACKPINK獲頒英王室勳章秀優雅衣Q　Jennie藏不住得意笑瞇了眼 蕾哈娜太狂把1236萬鑽錶當腳鍊　看時間得翹腳　 凱特王妃罕見露美腿了　紅斗篷裝同框「南韓最美第一夫人」 BLACKPINK合約未定驚喜合體英國國宴　Lisa透紗裝變身艾莎公主

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面