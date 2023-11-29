G-SHOCK瘦身成功　原創款材質升級輕到沒感覺

▲G-SHOCK 推出40周年紀念錶款以探索宇宙星河的奧秘風貌為主題打造GCW-B5000腕錶，單只65,000元。（圖／G-SHOCK提供）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK 40周年慶邁入尾聲，原創錶款的進化版壓軸登場，以探索宇宙星河奧秘為主題發表GCW-B5000，材質全面革新，採用碳纖維強化樹脂打造一體成型錶殼，具高強度與絕佳氣密性，而錶圈、錶帶與錶扣由複合性材料鍛造碳製成，搭配鈦金屬製的內層錶圈和按鈕等，整只錶重量僅65公克，較重量約167公克不鏽鋼全金屬GMW-B5000D的輕盈不少。



▲G-SHOCK 40周年紀念錶GCW-B5000的錶圈、錶帶與錶扣蓋採用鍛造碳材質。

雖然輕量化，但G-SHOCK GCW-B5000腕錶依然強悍，全新碳纖維強化樹脂一體成型錶殼強度是不鏽鋼款的7倍，而外觀也有亮點，呈現鍛造碳材質的紋理，當中GCW-B5000UN-1以黑色和灰色的圖案包覆，而GCW-B5000UN-6則結合黑色碳纖維和藍色與粉紅色的樹脂，並加入蛋白石微粒形成浩瀚宇宙般圖騰；獨特色彩美學也運用在同樣輕量化的新款MTG-B2000YR腕錶上，結合碳纖維材質與多彩玻璃些微堆疊錶殼，創造如城市夜晚絢爛霓虹景色的效果。



▲G-SHOCK靈感源自城市夜晚的絢爛霓虹景色的MTG-B2000YR腕錶，42,000元。

霓虹色彩、宇宙星空主題深受腕錶品牌青睞，Swatch與歐洲太空總署（ESA）攜手推出6款以天體為靈感的 Swatch X You 設計，將專業太空望遠鏡捕捉到的宇宙奇景包括創世之柱、原恆星L1527、船底座星雲中耀眼的年輕恆星形成區化為腕錶訂製圖案，能製作出獨一無二的專屬腕錶，隨錶附一個ESA標誌錶環、特別包裝套盒和一張印有天體圖案的明信片，更添收藏價值。



▲Swatch攜手歐洲太空總署推出以天體為靈感的Swatch X You設計，共6種款式，單只4,350元。（圖／Swatch提供）