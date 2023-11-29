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盤點泰勒絲鄰家女孩平價包！小眾水餃袋詢問度破表、美拉德色信封包不撞款

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記者鮑璿安／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲Taylor Swift不光帶來扣人心弦的曲目，她的私服造型同樣很有看點，以下就來盤點泰勒絲近期現身於街頭的中平價包款，小眾不易撞款，且高質感不輸精品，更能夠無痛入手！

▲▼泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲與男友NFL酋長隊近端鋒凱爾西放閃 ，黑色Nirvana包款出自新晉手袋品牌Aupen。（圖／CFP）

泰勒絲最近與男友NFL酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce）甜蜜放閃，她手中的黑色Nirvana包款出自新晉手袋品牌Aupen，由新加坡設計師Skye Tan創立，以鮮明的幾何弧線創造高辨識度造型，同時品牌也使用純素皮革，也可看出泰勒絲對永續時尚的堅持，價格則從3千元至2萬台幣不等，算是非常好入手。

▲▼泰勒絲 。（圖／CFP）

▲紐約起家的Mansur Gavriel 早就是泰勒絲愛牌之一 。（圖／CFP）

紐約起家的Mansur Gavriel 早就是泰勒絲愛牌之一，品牌誕生於2013年，以極簡廓形為主打特色，泰勒絲曾多次在私服中演繹這款非常好駕馭的信封包，而今年秋冬美拉德風正熱，焦糖棕色正好能為穿搭增添亮麗感，包款價位約台幣3萬7千元，品牌內也有許多1至2萬元的百搭款式可以挑選。

泰勒絲的穿搭相當偏好小眾路線，日前以Yuzefi「餃子包」搭配幹練的工裝造型引起熱議，包款以特殊向上隆起的廓形和細長肩帶，營造搶眼辨識度，售價651美元，約台幣2萬內即可入手。

▲▼泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲拎上Stella McCartney的金屬鍊帶水桶包 。（圖／CFP）

休閒百搭的黑色水桶包款同樣是泰勒絲私服中的一大重點，這款來自Stella McCartney的金屬鍊帶水桶包，延續設計師友善地球的理念，採用環保皮革製成鱷魚皮紋理，售價約5萬元上下，助攻泰勒絲打造百變穿搭。            

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

泰勒絲, Taylor Swift, Aupen, Mansur Gavriel , Yuzefi

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