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許光漢「穿女裝」登封！炸出大胸肌、擦紅色指甲油　粉絲瘋喊：逼死誰

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實習記者施至真／綜合報導

許光漢在《想見你》爆紅後，今年再以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍金馬最佳男主角獎，近期除了宣布即將演出韓劇，也登上《VOGUE TAIWAN》十二月號封面人物。穿上女裝一系列大尺度「露點」照，展露胸肌、腹肌好身材，讓網友大喊「逼死誰！」除了投入非常多心力在創意發想，也不吝嗇嘗試各種拍攝方式，絲毫沒有一絲明星包袱。

▲許光漢。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲許光漢身著白色短版上衣，PONDER.ER白色褶皺牛仔長褲。（圖／VOGUE提供，下同）

許光漢以《陽光普照》、《罪夢者》、《想見你》三部戲爆紅，不只橫掃華語市場，人氣更是風靡全亞洲，日前才驚喜宣布即將出演韓劇《No Way Out》，這回拍攝《VOGUE》封面照，不僅大露胸肌，還穿上高跟鞋、絲襪，甚至穿著女性胸罩、塗大紅色指甲油，讓網友大喊「逼死誰！！」、「口水流一地」，就連韓國網友也直呼「我要昏倒了！」

▲許光漢。（圖／VOGUE雜誌提供）

照片中，許光漢身著DIESEL牛仔透膚寬褲，腰間繫上PONDER.ER.牛仔流蘇腰帶，展露胸肌、腹肌，腳趾上大紅色的尖長指甲，更為狂野穿搭增加亮點，相當誘人。

▲許光漢。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲許光漢身著DIESEL牛仔透膚寬褲，搭配PONDER.ER牛仔流蘇腰帶。

訪談中，許光漢也表示會以身體力行的方式，證明自己不會安穩地待在舒適圈，無論是演出《關於我和鬼變成家人的那件事》，還是這次拍攝《VOGUE》大尺度封面照，而這些挑戰，無疑說明了他是一位不設限的優秀演員。像是許光漢身著FF logo背心、FENDI黑色皮革外套、外層搭配棕色拉鍊皮夾克，下身以ACNE STUDIOS開衩皮裙、RABANNE x H&M豹紋印花褲襪，整套搭配都屬於非常規的穿著，就像他不設限的人設一樣！

▲許光漢。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲許光漢身著FF logo背心、FENDI黑色皮革外套、棕色拉鍊皮夾克，下身搭配ACNE STUDIOS開衩皮裙、RABANNE x H&M豹紋印花褲襪，與PONDER.ER金屬長項鍊。

在《陽光普照》裡，許光漢說道：「明亮温暖，陽光普照。」他給人的感受就像陽光一樣，但細膩深刻的他，或許有時也需要一些不會被外人看見的陰影，一個可以讓他放鬆的角落，可以恣意妄為的做自己，並且，許光漢最迷人之處，是對熱情永保純粹的樣貌。

▲許光漢。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲許光漢身著女性內衣，外搭PETER DO黑色西裝外套、襯衫、黑色百褶裙、西裝長褲。

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▲讀心圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

許光漢, VOGUE, 胸肌, 腹肌, 身材

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