fb ig video ETtoday search mobile

華泰名品城年賺120億元成Outlet第一　南下開店曝「選址1關鍵」

>

▲華泰名品城、桃園大江購物中心耶誕佈置。（圖／各業者提供）

▲華泰名品城耶誕檔期開跑，豐富的美式風格佈置，走在其中就像是在美國一般。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣Outlet又有新話題，全台年營收最高的華泰名品城，之前傳出的南下展店似乎出現端倪，表示「明年會有消息」，2023年是全球緩步從疫情回復正常的第一年，許多民眾都出國採買，而華泰名品城仍就延續去年繳出破百億元營業額，台灣最強Outlet要揮兵南下，董事長兼總經理梁曙凡表示「地點很重要」。

華泰名品城第一期在2015年開幕，那時台灣Outlet市場話題正熱，消費者不免跟同期的三井在台首間Outlet做比較，而在2019年第三期全期正式開幕後，2020年旁邊的國泰置地廣場·桃園，內容包括橫濱八景島水族館海外分館Xpark、新光影城、國泰商旅等設施也陸續到位，形成消費聚落，人氣也水漲船高。

而華泰名品城以美式風格的外觀設計，採用通透的室外空間，搭配眾多的精品Outlet點進駐其中，在疫情年間讓民眾有類出國的感受，加上無法出國消費，在疫情年業績突破百億元，成為台灣唯一突破百億營業額的Outlet。

▲華泰名品城換上聖誕新造景，三大主場景貫穿「驚喜玩聖誕」意象。（圖／業者提供）

之前華泰名品城就曾表示「有好的地點就可以開分店」，保持開放心態，董事長兼總經理梁曙凡近日也再提到目前正在籌備分店工程，地點應在台灣南部，明年有望公開更多細節，也是近期開設分店較有端倪的回應。

梁曙凡表示，Outlet是否能成功，選址是一大關鍵，周邊30至45公里不能有百貨公司，因為這在與品牌洽詢時，是一個重要的條件，不與正價品對打，且Outlet價格也能談判，目前華泰名品城幾乎每個品牌都至少會提供65折的產品，不會有賣原價的狀況，才會符合民眾來訪的期待。

▲華泰名品城、桃園大江購物中心耶誕佈置。（圖／各業者提供）

▲華泰名品城、桃園大江購物中心耶誕佈置。（圖／各業者提供）

華泰名品城11／29開始舉行「U.G.L.Y CHRISTMAS」活動，能看到幸運馬蹄鐵高掛全區屋簷，還有綿延1.7公里的「幸運燈海隧道」，其他還包含「驚喜車庫」、「巨型幸運聖誕樹」、「禮物製造所造景，讓民眾走哪都能拍，此外還有「露天飄雪聖誕市集」、「聖誕嘉年華大遊行」也登場，品牌優惠最低下殺2折起。

▲華泰名品城、桃園大江購物中心耶誕佈置。（圖／各業者提供）

▲華泰名品城、桃園大江購物中心耶誕佈置。（圖／各業者提供）

▲華泰名品城、桃園大江購物中心耶誕佈置。（圖／各業者提供）

業者表示，今年特別與台北人氣司康、胖餅乾專賣店Ruby’s合作，推出獨家限量耶誕禮盒，從12／18起至12／27期間，會員當日累積消費滿36,000元，即可憑發票兌換「華泰名品城 X Ruby’s」獨家聖誕禮盒，限量1,000份，數量有限換完為止。

▲華泰名品城、桃園大江購物中心耶誕佈置。（圖／各業者提供）

▲桃園大江購物中心耶誕佈置也登場。

大江購物中心近期也以「聖誕耀快樂」為主題，打造一座以白色為主、浪漫優雅的夢幻雪之城，搭配星空泡泡屋及應景的甜點輕食超人氣快閃店，讓顧客可以盡情拍照打卡品嚐美食。且12／15至12／17期間，將會舉辦「一星衣益」義賣活動，屆時義賣所得將捐贈至桃園心路基金會，為歲末佳節增添暖意。

▲華泰名品城、桃園大江購物中心耶誕佈置。（圖／各業者提供）

桃園大江購物中心今年有別於傳統紅、綠色的傳統節日色調，打造一座白色系、浪漫優雅的夢幻雪之城，現場有應景且繽紛的聖誕樹及模樣逗趣的巨型天使公仔，讓人一秒感受到歐風的異國風情，室內還有一座「星光泡泡屋」，透明球型的屋體猶如巨型水晶球，其中擺設各式經典的耶誕裝飾，業者表示，民眾於12／8至12／10、12／15至12／17、12／22至12／24期間，與星空泡泡屋合影的民眾，有機會獲得限量版星空蛋捲及耶誕心願卡，在耶誕前夕將抽出三位幸運兒，為他們實現心願卡上的願望。

▲華泰名品城、桃園大江購物中心耶誕佈置。（圖／各業者提供）

另為幫助桃園在地弱勢團體，大江購物中心將於12月15至17日連續三天舉辦「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動，業者集結館內近300家品牌店櫃共襄盛舉，現場超過千件全新商品公益價一折起，屆時義賣所得將捐至「桃園心路基金會」老舊校舍修葺募資計畫。

關鍵字：

華泰名品城, OUTLET, 華泰, 分店

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

最懶得經營朋友圈星座Top 3 ！第一名被動到極點　只想把時間留給自己

最懶得經營朋友圈星座Top 3 ！第一名被動到極點　只想把時間留給自己

變心速度最快的三大星座男！TOP 1喜歡刺激生活　膩了就會涉獵新對象

變心速度最快的三大星座男！TOP 1喜歡刺激生活　膩了就會涉獵新對象

冬天甩肉謹記瘦身5攻略！ 早餐吃「水煮蛋」效果更加倍 伊能靜分享「養生抗衰5個秘訣」　早晚一碗五黑粥養腎又養髮 皮膚科醫師教「正確擠痘法」不留痘印！　擠的方向很重要 張員瑛機場「超保暖遮臉」逗樂粉絲！換粉嫩百褶裙甜成人間洋娃娃 把水果當正餐吃？6個「減重壞習慣」　小心不瘦反變胖 有新通知一定要點開？超準心理測驗　秒測你的「強迫症指數」 ASICS新戰鞋NOVABLAST 4科技中底、回彈升級！adidas競速跑鞋重量僅138克

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面