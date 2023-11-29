華泰名品城年賺120億元成Outlet第一　南下開店曝「選址1關鍵」

▲華泰名品城耶誕檔期開跑，豐富的美式風格佈置，走在其中就像是在美國一般。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣Outlet又有新話題，全台年營收最高的華泰名品城，之前傳出的南下展店似乎出現端倪，表示「明年會有消息」，2023年是全球緩步從疫情回復正常的第一年，許多民眾都出國採買，而華泰名品城仍就延續去年繳出破百億元營業額，台灣最強Outlet要揮兵南下，董事長兼總經理梁曙凡表示「地點很重要」。

華泰名品城第一期在2015年開幕，那時台灣Outlet市場話題正熱，消費者不免跟同期的三井在台首間Outlet做比較，而在2019年第三期全期正式開幕後，2020年旁邊的國泰置地廣場·桃園，內容包括橫濱八景島水族館海外分館Xpark、新光影城、國泰商旅等設施也陸續到位，形成消費聚落，人氣也水漲船高。

而華泰名品城以美式風格的外觀設計，採用通透的室外空間，搭配眾多的精品Outlet點進駐其中，在疫情年間讓民眾有類出國的感受，加上無法出國消費，在疫情年業績突破百億元，成為台灣唯一突破百億營業額的Outlet。

之前華泰名品城就曾表示「有好的地點就可以開分店」，保持開放心態，董事長兼總經理梁曙凡近日也再提到目前正在籌備分店工程，地點應在台灣南部，明年有望公開更多細節，也是近期開設分店較有端倪的回應。

梁曙凡表示，Outlet是否能成功，選址是一大關鍵，周邊30至45公里不能有百貨公司，因為這在與品牌洽詢時，是一個重要的條件，不與正價品對打，且Outlet價格也能談判，目前華泰名品城幾乎每個品牌都至少會提供65折的產品，不會有賣原價的狀況，才會符合民眾來訪的期待。

華泰名品城11／29開始舉行「U.G.L.Y CHRISTMAS」活動，能看到幸運馬蹄鐵高掛全區屋簷，還有綿延1.7公里的「幸運燈海隧道」，其他還包含「驚喜車庫」、「巨型幸運聖誕樹」、「禮物製造所造景，讓民眾走哪都能拍，此外還有「露天飄雪聖誕市集」、「聖誕嘉年華大遊行」也登場，品牌優惠最低下殺2折起。

業者表示，今年特別與台北人氣司康、胖餅乾專賣店Ruby’s合作，推出獨家限量耶誕禮盒，從12／18起至12／27期間，會員當日累積消費滿36,000元，即可憑發票兌換「華泰名品城 X Ruby’s」獨家聖誕禮盒，限量1,000份，數量有限換完為止。

▲桃園大江購物中心耶誕佈置也登場。

大江購物中心近期也以「聖誕耀快樂」為主題，打造一座以白色為主、浪漫優雅的夢幻雪之城，搭配星空泡泡屋及應景的甜點輕食超人氣快閃店，讓顧客可以盡情拍照打卡品嚐美食。且12／15至12／17期間，將會舉辦「一星衣益」義賣活動，屆時義賣所得將捐贈至桃園心路基金會，為歲末佳節增添暖意。





桃園大江購物中心今年有別於傳統紅、綠色的傳統節日色調，打造一座白色系、浪漫優雅的夢幻雪之城，現場有應景且繽紛的聖誕樹及模樣逗趣的巨型天使公仔，讓人一秒感受到歐風的異國風情，室內還有一座「星光泡泡屋」，透明球型的屋體猶如巨型水晶球，其中擺設各式經典的耶誕裝飾，業者表示，民眾於12／8至12／10、12／15至12／17、12／22至12／24期間，與星空泡泡屋合影的民眾，有機會獲得限量版星空蛋捲及耶誕心願卡，在耶誕前夕將抽出三位幸運兒，為他們實現心願卡上的願望。

另為幫助桃園在地弱勢團體，大江購物中心將於12月15至17日連續三天舉辦「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動，業者集結館內近300家品牌店櫃共襄盛舉，現場超過千件全新商品公益價一折起，屆時義賣所得將捐至「桃園心路基金會」老舊校舍修葺募資計畫。