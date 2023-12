拒當黃臉婆！網讚5款「紫色妝前」必收　輕鬆還原白皙透明美肌

實習記者施至真/綜合報導

想要擁有無瑕又服貼的完美底妝,卻擔心臉上瑕疵、暗沉遮不住,那絕對要使用「紫色妝前乳」,一秒掃黃,讓你輕鬆擁有白皙、透明美肌,以下推薦5款網友狂讚清單,一起看看吧。

#MAKE UP FOR EVER 第一步妝前乳

台灣美妝大賞@cosme第一名榜單,就是MAKE UP FOR EVER的「第一步妝前乳」,共有八色可以選擇,絕對能滿足你打造完美肌底的所有需求。主打飾蠟黃的「紫色妝前乳」,可以均勻提亮膚色,上妝不起屑、不泛白,加上淡淡香氣,上臉真的超療癒。

#植村秀 無極限保濕妝前乳

植村秀的明星產品「無極限保濕妝前乳」,被網友大推紫色款為掃蠟黃神器,質地屬於濃稠乳狀,非常有份量感,提亮效果很自然、不泛白,推開後飽和度很高,用量非常省。一瓶打趴防曬、妝前、飾底乳,完全是神級全能妝前乳!

#心機彩粧 星魅平衡持粧控粧前乳

超水潤的「星魅平衡持粧控粧前乳」是日妞的最愛!抹開後的妝感輕透,提亮膚色的效果卻很明顯,保濕超有感,擦後不起屑、不泛白,偽素顏愛好者單擦一層妝前乳就能出門!

#1028 Oil Control!超控油UV校色飾底乳

小資女首選的「Oil Control!超控油UV校色飾底乳」,去黃白嫩效果一極棒,質地超水潤,需要多疊加幾層,效果更加倍!搭配全新長效持妝配方,能夠延緩出油脫妝問題,打造細緻平滑美肌。

▲1028 Oil Control!超控油UV校色飾底乳。(圖/翻攝1028官網)



#ZA 美白隔離霜

被譽為開架最強妝前打底家族的ZA「美白隔離霜」,能夠打造透潤自然妝效。最熱賣的透亮紫款,適合偏黃深色的肌膚,修飾暗黃、提亮肌膚光澤,一抹就像開啟美肌濾鏡。

▲ZA 美白隔離霜。(圖/翻攝ZA臉書)