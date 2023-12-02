拒當黃臉婆！網讚5款「紫色妝前」必收　輕鬆還原白皙透明美肌

實習記者施至真／綜合報導

想要擁有無瑕又服貼的完美底妝，卻擔心臉上瑕疵、暗沉遮不住，那絕對要使用「紫色妝前乳」，一秒掃黃，讓你輕鬆擁有白皙、透明美肌，以下推薦5款網友狂讚清單，一起看看吧。

＃MAKE UP FOR EVER 第一步妝前乳

台灣美妝大賞@cosme第一名榜單，就是MAKE UP FOR EVER的「第一步妝前乳」，共有八色可以選擇，絕對能滿足你打造完美肌底的所有需求。主打飾蠟黃的「紫色妝前乳」，可以均勻提亮膚色，上妝不起屑、不泛白，加上淡淡香氣，上臉真的超療癒。

＃植村秀 無極限保濕妝前乳

植村秀的明星產品「無極限保濕妝前乳」，被網友大推紫色款為掃蠟黃神器，質地屬於濃稠乳狀，非常有份量感，提亮效果很自然、不泛白，推開後飽和度很高，用量非常省。一瓶打趴防曬、妝前、飾底乳，完全是神級全能妝前乳！

＃心機彩粧 星魅平衡持粧控粧前乳

超水潤的「星魅平衡持粧控粧前乳」是日妞的最愛！抹開後的妝感輕透，提亮膚色的效果卻很明顯，保濕超有感，擦後不起屑、不泛白，偽素顏愛好者單擦一層妝前乳就能出門！

＃1028 Oil Control!超控油UV校色飾底乳

小資女首選的「Oil Control!超控油UV校色飾底乳」，去黃白嫩效果一極棒，質地超水潤，需要多疊加幾層，效果更加倍！搭配全新長效持妝配方，能夠延緩出油脫妝問題，打造細緻平滑美肌。

▲1028 Oil Control!超控油UV校色飾底乳。（圖／翻攝1028官網）



＃ZA 美白隔離霜

被譽為開架最強妝前打底家族的ZA「美白隔離霜」，能夠打造透潤自然妝效。最熱賣的透亮紫款，適合偏黃深色的肌膚，修飾暗黃、提亮肌膚光澤，一抹就像開啟美肌濾鏡。

▲ZA 美白隔離霜。（圖／翻攝ZA臉書）