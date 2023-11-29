星巴克12月「連續27天」買一送一！　滑手機1分鐘爽賺1杯

▲星巴克數位活動買一送一來囉，這次直接長達27天優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

12月即將邁入耶誕重頭戲，星巴克耶誕數位體驗也開始登場，從12／2開跑一直到耶誕節過後，天天都能讓你用手機滑玩爽抽買一送一、第二杯半價等飲品優惠，讓星迷們從12月初喝到12月尾，適逢感恩聚會的季節，快找朋友一起來大聊特聊享受咖啡時光吧！

星巴克12／2至12／28期間推出「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」，只要進入活動網址，登入LINE或FACEBOOK等帳號點選體驗內容，完成數位遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，包括買一送一等優惠券，其兌換期限為獲券日2天內。業者表示，抽獎回饋品項多元，最優惠就是買一送一、票選必喝TOP 10好友分享第二杯半價等都在其中。

而12月份的數位優惠，從11／30起即可預先領券，民眾只要在11／30進入該網址，即可「先賺2天」抽獎機會，記得優惠券要從12／2起才能使用喔。幾乎整個12月都有滿滿的優惠粉紅泡泡，讓消費者在邁入冬日迎接許多年節歡慶的時刻，也能有一杯暖心咖啡的溫馨時光，但須注意此優惠仍有門市限定，不提供優惠門市請看文末列表。

另一間連鎖咖啡路易莎，也針對上午消費人潮，對自家黑卡忠實會員持續推出優惠，目前已邁入最後一個月份，12月底前黑卡會員上午11點前咖啡飲品第二杯半價、購買超值活力早餐加1元升級美式黑咖啡，上午11點後喝咖啡吃蛋糕，蛋糕享9折優惠、扣5點換任一飲品，可享定價9折優惠。

cama cafe近期適逢自家冬日主題季，12／13前於門市購買玫瑰偷心輕美式、玫瑰偷心輕拿鐵2款飲品，不限冰熱、容量單杯皆可享嚐鮮價折扣10元優惠。

星巴克不提供買一送一優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。