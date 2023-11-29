日麥當勞冬季限定「奶油可樂餅漢堡」超罪惡！白醬混合通心粉口感爽翻

記者鮑璿安／台北報導

日本麥當勞冬季傳統限定的「可樂餅漢堡」宣告回歸，誕生已經30年歷史的可樂餅漢堡是不少民眾的最愛，擁有濃郁奶油口感成為冬天的必吃品項，現又帶來日本洋食延伸而來的「起司牛肉奶油可樂餅漢堡」，造福大批吃貨！

▲日本麥當勞冬季傳統「Gracoro可樂餅漢堡」今年選在11月29日發售 。（圖／翻攝自產品官網）

日本麥當勞冬季傳統「Gracoro可樂餅漢堡」今年選在11月29日發售，這款「可樂餅漢堡」是運用奶油白醬、蝦子、通心粉製成，濃郁又富有香氣的內餡組成了外酥內軟的可樂餅，甚至夾在漢堡內還有清爽的高麗菜以及蛋黃醬和特製可樂餅醬，口感非常豐富。

▲新款「起司牛肉奶油可樂餅漢堡」 。（圖／翻攝自產品官網）

為慶祝於1993年誕生的Gracoro滿30周年，這次更加碼帶來新品「起司牛肉奶油可樂餅漢堡」，靈感來自日本洋食，運用牛肉和洋蔥製成的牛肉餡料與法國燒肉醬，加上三種奶酪製成的奶酪醬，正好在日本的民眾不妨嘗試看看。

▲至2023年12月31日為止，到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

▲日超商罪惡甜點「東京芭娜娜華夫冰淇淋」登場 。（圖／翻攝自官網）

療癒美食還有日本知名伴手禮「東京芭娜娜」宣佈與便利商店合作，自11月起帶來全新的甜筒冰淇淋選項，特色在於將東京芭娜娜濃郁的香蕉口味化作奶香冰淇淋，搭配上如餅乾一般酥脆的華夫甜筒，一口咬下就像蛋糕融化在舌尖，絕對是香蕉控的夢幻甜點。