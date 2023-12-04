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包・開箱／舒淇搶曬Bottega Veneta「1+1新月編織包」！一包多背法超有質感

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記者鮑璿安／專題報導

Bottega Veneta 2023秋冬時節吸引萬千視線的全新 Gemelli 包款，以雙重新月的新穎廓形訴說義大利美學，而且打造出一包多背法，編織效果的半月可輕鬆化作提把，為日常增添更多搭配方式，連品牌大使舒淇也多次演繹，讓 Gemelli成為品牌最新 It Bag。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲ Matthieu Blazy在2023秋冬時節操刀出一款雋永低調的Gemelli 包款 。（圖／品牌提供）

Gemelli 在義大利語有雙胞胎的意涵，由創意總監 Matthieu Blazy在2023秋冬時節操刀出一款雋永低調的包款，新月包不計其數，但這款Gemelli 擁有多變廓形，絕對是本季黑馬包款。賦予新穎的使用方式，可將上半部的「小半月」自然垂下與包身交疊，亦可將細肩帶拆卸下來，以新月化作提把，展現出Bottega Veneta專屬的玩味，透過多變的背法就像擁有一顆新包。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲Gemelli 子母包以及多變肩帶設計成為亮點 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲「Gemelli」編織皮革雙色小型肩背包，NT$115,500 。（圖／品牌提供）

此外，延續品牌工藝美學，運用Intrecciato 編織小羊皮營造柔軟卻具有結實弧度的外觀，使用者在子母包兩側皆可置物，內部擁有拉鏈設計，提供大中小3 種尺寸以及多元色系，兼具貼心大容量以及時髦使用感受。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲舒淇擔任Bottega Veneta全球品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲舒淇於米蘭時裝周看秀拎上Gemelli 。（圖／品牌提供）

Gemelli 擁有高出鏡率，女星舒淇成為Bottega Veneta品牌大使後，在最新形象照中就親自演繹了全新推出的「Gemelli」系列包款，她身穿率性高級感的丹寧套裝出鏡，拎著翡翠綠色款式。先前也曾在米蘭時裝周看秀期間，搶先一俐落灰色西裝搭配酒紅色Gemelli，可完美融入不同造型。

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關鍵字：

包開箱, Bottega Veneta, 秋冬, 編織

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