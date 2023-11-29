《無人島的Diva》7金句：迫切地期盼，總有一天會以從未想過的方式實現

記者鮑璿安／綜合報導

韓劇《無人島的Diva》由朴恩斌主演，講述歌手志願生「徐木河」（朴恩斌 飾）因某次偶然的事故，導致她獨自困在無人島上長達15年，獲救後決定重拾15年前的歌手夢。當中出現不少道出愛情、家庭、夢想的金句台詞引發熱議，一起來看看。

1. 世上所有事情的機率都是各一半吧？發生或是沒發生。



2. 迫切地期盼，就總有一天，會以從未想過的方式實現。



3. 如果一直擔心接下來發生的事情，那到最後，反而會有更多後悔，所以我從現在起，一定會做我當下想做的事情。



4.活在世上，有時會遇到上天待你不公，但你卻把氣出在無辜的人身上，就算你感到很抱歉想要跟對方道歉，但是又會怕，被其他人發現自己有多小心眼，所以就只能期待對方可以做到我做不來的事情，然後隨著時間流逝，就會對此感到後悔，仔細想想應該是我毀了自己。所以我現在才會獨自一人。



5.別用一百分的力氣，至少留下一分的力氣，不然你會感到窒息，如果你覺得再怎麼努力也不能成功，覺得辛苦到喘不過氣的時候，真的別無選擇的時候再來找我，但盡量不要來。



6.這一瞬間，讓我空虛的15年，有了意義。

7.之前為了生火，得花上半天時間努力鑽木取火，但是這個只要一秒，真是空虛，我的時間都白白浪費了。