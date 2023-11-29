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55公克超輕陀飛輪錶襲台　運動風設計好年輕

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▲▼ BIANCHET,Bell & Ross 。（圖/公關照）

▲杭州亞運男網雙打金牌國手莊吉生出席BIANCHET發表會。（圖／BIANCHET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣鐘錶市場成熟，又有新品牌來探路，創立於2017年的瑞士品BIANCHET今正式登台，雖在錶界仍屬「新鮮人」，但定位明確主打高端市場陀飛輪腕錶，展出品牌第二款作品Flying Tourbillon Grande Date B1.618陀飛輪腕錶，並邀杭州亞運網球雙打金牌的34歲國手莊吉生擔任嘉賓，運動風陀飛輪錶款結合優雅設計、高科技元素且輕盈特色，與他熱愛的網球運動所需配備與精神不謀而合。

▲▼ BIANCHET,Bell & Ross 。（圖/公關照）
▲BIANCHET綠色款Flying Tourbillon Grande Date B1.618腕錶，2,580,000元。

BIANCHET特別強調其黃金比例外型，今在台亮相的Flying Tourbillon Grande Date B1.618陀飛輪腕錶錶殼分為碳纖維款，以及結合鈦金屬和碳纖維的Hybrid款，呈現類似酒桶且完美平衡的弧度，51 x 43毫米的尺寸雖然霸氣卻相當輕盈，重量只有55公克，是業界少數能防水達100米並承受5,000G重力衝擊的酒桶形錶殼。

▲▼ BIANCHET,Bell & Ross 。（圖/公關照）
▲BIANCHET藍色款Flying Tourbillon Grande Date B1.618腕錶，2,580,000元。

而機芯設計BIANCHET也以高精準度與輕量化為目標，機芯夾板與陀飛輪框架均為鈦金屬材質，具實用的大日期顯示，動力儲存90小時。Flying Tourbillon Grande Date B1.618陀飛輪腕錶共有8種顏色款式，指針、時標、錶冠及錶殼等細節與錶帶均裝飾亮眼的主色調顯得年輕，再附上一條黑色錶帶供替換。

▲▼ BIANCHET,Bell & Ross 。（圖/公關照）

▲Bell & Ross BR 01 CYBER SKULL SAPPHIRE ICE BLUE腕錶限量25只，3,800,000元。（圖／Bell & Ross提供）

Bell & Ross的鏤空錶款也有搶眼新作，推出冰藍色骷髏佔據面盤的BR 01 CYBER SKULL SAPPHIRE ICE BLUE腕錶，以藍色陽極氧化不鏽鋼材質打造錶界罕見的冰藍色骷髏頭，具活動結構設計讓骷髏下顎能開口微笑，增添賞玩趣味；而整體錶殼為藍寶石製成達到通透的視覺效果，任一角度都能欣賞機芯內在，限量25只。
 

►錶殼暗夜大放綠光　Bell ＆ Ross錶日夜都醒目

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關鍵字：

BIANCHET, 莊吉生, Bell & Ross

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