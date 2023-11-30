越吃越年輕！營養師曝5種「抗發炎食物」　抗老凍齡還健康

▲營養師教吃5種抗發炎食物，讓你吃出健康還能抗衰老。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

想要抗老凍齡，除了做好清潔、保養，飲食也一大關鍵！營養師谷傳玲就在小紅書表示，有越來越多的研究顯示，慢性發炎會加速衰老，如果想要抗老就一定要留意「慢性發炎」。她就分享能幫助對抗、緩解慢性發炎的5種「抗發炎食物」，平時多吃這5種食物就能幫你老得慢一點。

＃優格



研究發現，持續喝優格可能具有普遍的抗發炎作用，像是希臘優格濾去了很多水和乳清，口感更濃稠，蛋白質含量更高，是普通優格的3倍左右。

＃鱸魚



鱸魚是淡水魚中為數不多富含DHA的魚，鱸魚的DHA含量比鱈魚、大黃花魚等海魚還高，而DHA就是很好的抗發炎營養素。烹調方式上，谷傳玲表示，鱸魚刺少肉嫩，清蒸一下就很美味，而且清蒸相對其他烹調方法，可以保留更多的DHA，所以鱸魚要吃得營養，建議以清蒸的，別用紅燒或油炸的了。

＃燕麥片



燕麥片富含的β-葡聚醣也有很好抗發炎的功效，建議可以選整粒壓製而成的燕麥片，β-葡聚醣會保留得更多，用沸水悶泡個2、3分鐘，口感就很柔滑，加上牛奶會更好喝。谷傳玲就強烈推薦，早上時間很趕的的上班族、學生族，可以把燕麥片加牛奶當做早餐吃起來，營養又快速。

＃番茄



番茄富含的茄紅素也是有很強的抗發炎作用，雖然番茄直接生吃就很好吃，但熟吃番茄，茄紅素的生物利用率會更高，所以更推薦可以把番茄料理一下，像是番茄蛋花湯、番茄炒蛋、番茄炒茄子、番茄炒豆類等料理，把番茄煮熟吃起來。

＃藍莓



藍莓富含的花青素不僅是很強的抗氧化劑，也有很好的抗發炎作用，能減緩發炎反應，同時還能幫助穩定血糖、保護心血管、維持大腦健康和養護眼睛健康。谷傳玲很推薦可以帶出門當作餐間點心吃，想抗發炎的人也可以多多吃起來。