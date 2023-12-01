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亮・珠寶／「甜茶」西裝下沒穿　不畏低溫露專屬糖果項鍊

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▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅穿Tom Ford粉紅西裝搭配卡地亞項鍊，出席新片《旺卡》倫敦首映會。（圖／翻攝Cartier IG）

記者陳雅韻／台北報導

由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演《巧克力冒險工廠》前傳《旺卡Wonka》12月6日將在台上映，提摩西夏勒梅已展開全球宣傳行程，日前現身英國倫敦首映會，當天氣溫約攝氏4度，他不畏低溫，穿著Tom Ford粉紅絲絨西裝裡面竟沒穿襯衫，敞著大片肌膚將焦點全留給了頸部閃亮亮的項鍊，因為此作品最能呼應電影主題，是卡地亞（Cartier）特別為他打造的糖果項鍊。

▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲提摩西夏勒梅西裝下沒穿，將焦點留給卡地亞為他特製的糖果項鍊。（圖／翻攝Cartier IG）

提摩西夏勒梅與卡地亞向來友好，品牌以他的新片《旺卡Wonka》為靈感設計項鍊，讓他開心直說超乎想像，戴上鑲嵌964顆祖母綠、紅碧璽、粉紅碧璽、蛋白石頸鍊出席首映會，每一顆色彩迷人的寶石猶如糖果般閃閃發亮，絕配他大膽選擇的Tom Ford粉紅絲絨西裝，另一組照片則是他穿著白色背心配糖果項鍊，相當率性。

▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲提摩西夏勒梅穿白背心搭卡地亞鑲嵌祖母綠、紅碧璽、粉紅碧璽、蛋白石的糖果項鍊。（圖／翻攝Cartier IG）

喚起童年回憶、色彩繽紛的糖果，也讓享有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）特別設計完整的Winston Candy系列珠寶，展現在美鑽與祖母綠、藍寶石與紅寶石等4大貴重寶石外，於彩色寶石領域的獨到美學與精湛工藝，每一款戒指均以彩色寶石作為主石，環繞與其色彩對比強烈但又意外和諧的寶石，款款都像甜蜜蜜的糖果。

▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston Candy系列丹泉石、海水藍寶與鑽石戒指。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

海瑞溫斯頓Winston Candy系列戒指有多種組合方式，配上不同花式車工寶石營造出風格各異的視覺效果，以1顆13.56克拉沙弗萊石為主石的戒指為例，環繞點綴12顆重約1.80克拉的圓形明亮式切工黃色剛玉、8顆重約3.43克拉的水滴型切工錳鋁榴石，及56顆重約4.64克拉的圓形明亮式和馬眼型切工鑽石，不僅是甜滋滋的糖果樣貌，也像盛開花朵，輕鬆贏得目光。

▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston Candy系列沙弗萊石、彩色寶石與鑽石戒指。

▲▼Cartier,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston Candy系列紫色尖晶石、土耳其石與鑽石戒指。

關鍵字：

亮珠寶, 甜茶, 卡地亞, Cartier, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

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