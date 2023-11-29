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李多慧曝甜美微笑靠「練出來」、自認露10顆牙齒最漂亮

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▲▼李多慧曝甜美微笑靠「練出來」 。（圖／品牌提供）

▲李多慧出席Ora2一日店長活動。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

被譽為「啦啦隊女神」的李多慧，今（29日）現身日本口妝美品牌Ora2與Moomin姆明（嚕嚕米）聯名快閃活動，與多位樂天女孩們以充滿熱情活力的啦啦隊舞揭開活動序幕。她分享除了早晚，工作之前一定會刷牙，保持口氣清新，另外她的甜美笑容也是練出來的，建議大家可以對著鏡子練習，就能越笑越甜美，並透露自己微笑露出10顆牙齒是自認最完美的笑容。

▲李多慧公開化妝包內容。（影／記者曾怡嘉攝）

當被問到啦啦隊女孩應該具備哪些最重要特質時，李多慧表示：「比起高超的跳舞技術，她覺得溫暖自信的甜美笑容更是啦啦隊女孩應該具備的能力，因為外在的舞技固然可以吸引到更多目光的焦點，但是真正能夠溫暖人心並鼓舞士氣的，還是在於充滿自信的甜美笑容。」

▲▼李多慧曝甜美微笑靠「練出來」 。（圖／品牌提供）

▲李多慧示範刷牙醒腦操。

至於要如何打造出隨時隨地都自信甜美的笑容？她則以過來人的經驗指出，隨時隨地都能夠「放心的笑」是關鍵，首先就是先照顧好自己的口齒淨白跟隨時隨地維持清新的好口氣。她攤開自己的化妝包，口香糖、口香噴霧隨身攜帶，只要吃完東西都能隨時使用，另外工作之前也一定會潔牙，她覺得這是基本的禮貌。

她也鼓勵女孩們，若是想和她一樣能笑出完美笑容，建議常常可以對著鏡子練習微笑，而她也分享自己的標準笑容是剛好露出10顆牙齒，曾有調查也指出，像她這樣半月型的笑容，上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的笑最討喜。

關鍵字：

李多慧, 活動, 微笑, 潔牙

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