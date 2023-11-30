香民們必收！聖誕限定「香氛禮盒」　潘海利根、NEOM舒緩甜睡好欠買

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

每到年底臨近聖誕節前，就是買香氛的最佳時刻，許多香氛品牌都會在這時推出聖誕限定香氣，更會打包高人氣的各種香氣或是集結同一香氣的香水、香氛蠟燭、香氛身體護理產品等，推出聖誕限定禮盒，不管是送人或自己收藏都適合！像是深受香民們愛戴的潘海利根、療癒香氛代表NEOM和嬌蘭花草水語系列全都有，快來看看你喜歡哪個？

▲Penhaligon’s Luna聖誕禮物組，NT$8,250。



英國皇室御用的頂級香氛品牌Penhaligon’s潘海利根，今年聖誕節慶系列以「玩具城」為主題，讓溜溜球、陀螺、小火車、木馬等各種復古玩具躍上節慶禮盒設計，有些禮盒中更藏有這些香氛小玩意兒。

今年同樣有聖誕限定版的香氛圖書館和迷你香水組外，擁有高人氣的「LUNA月亮女神」香氛也再度推出「LUNA聖誕禮物組」，打包LUNA香氛＋香氛身體乳，收進今年的魔幻又童趣的聖誕禮盒中，更驚喜加贈超可愛的復古溜溜球和收納袋，喜愛清雅香氣的香氛控絕不能錯過。

▲NEOM 舒緩甜睡限量禮盒，NT$1,250。



以各種療癒香氣受到歡迎的有機香氛品牌NEOM，每年聖誕節前都會推出期間限定上市的聖誕節慶香氛外，也會打包高人氣的紓壓與舒眠明星商品，推出限量禮盒。像是調和純淨清甜的英國薰衣草、甜羅勒和美麗的茉莉等19種精油，讓人一聞就感到放鬆的舒緩甜睡系列就有聖誕限定的限量禮盒，繽紛喜慶的聖誕包裝內含被許多人推為「睡眠救星」的舒緩恬睡枕頭噴霧30ml和添加「鎂」的舒緩恬睡身體潤澤霜30ml，讓身心都能享受美好的睡眠時光。

▲嬌蘭 花草水語琢白岩蘭淡香精禮盒，NT$4,320。



每年都會推出聖誕限定包裝服務的嬌蘭，今年更首次在台灣推出「蜂燦珍獸異想世界」聖誕期間限定店，即日起將在全台巡迴舉辦。這次聖誕禮盒中當然也有香氛組，其中首推打包了2023全新花草水語琢白岩蘭橙花淡香精與香氛身體乳的「花草水語琢白岩蘭橙花淡香精禮盒」，內含花草水語琢白岩蘭橙花淡香精75ml正貨＋花草水語琢白岩蘭橙花淡香精7.5ml＋花草水語香氛身體乳75ml，加上由法國原裝進口來台的超奢華夢幻禮盒包裝，不管是送禮還是自己收藏都很可以！

