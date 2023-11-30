LV香港辦秀「女富豪15歲女兒」轉發倒數！加碼桌布下載　DIOR也出貼圖

▲LV 2024早春男裝秀在香港星光大道舉行。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

菲董（Pharrell Williams）接掌LOUIS VUITTON（路易威登）男裝後，今年（2023）6月在巴黎時裝周發表了2024春夏系列，引發滿滿話題，現在他摩拳擦掌準備祭出2024早春男裝，將於11月30日晚間8點，在香港維多利亞港邊的星光大道登場，屆時可透過上方影片觀賞直播，LV並在台灣LINE官方帳號推出大秀限定桌布供下載，DIOR則有以2024早春女裝中蝴蝶為靈感的免費LINE貼圖，且不久前宣布明年初將在香港發表2024 秋季男裝系列。香港、LINE，成了兩大品牌近期的關鍵字。

▲香港女富豪甘比（左）的大女兒劉秀樺（右）。（圖／翻攝kimbeechan_official IG、josephinelausauwah IG）





▲劉秀樺po出LV男裝秀邀請函與小禮物，並轉發倒數。（圖／翻攝josephinelausauwah IG）

LV在香港辦秀，林柏宏、劉以豪、宋仲基等男星都已啟程準備參加，香港富商劉鑾雄與甘比（陳凱韻）的15歲女兒劉秀樺也受邀，她在IG限動秀出邀請函及小禮物，更不忘為大秀倒數。甘比在2016年嫁給劉鑾雄後，曾登上香港女首富寶座，現雖退位但仍是富豪，曬過不少非一班等級的精品，日前和女兒一起出席DIOR活動，頗有吾家有女初長成的喜悅。

▲林柏宏赴香港準備看秀，襯衫49,800元、褲 77,500元、包94,500元、行李箱121,000元。





▲劉以豪受邀前往香港看秀，上衣79,000元、、包94,500元、行李箱121,000元。



▲宋仲基穿著LV帽T與尼龍夾克、手提綠色Colormania Keepall包現身首爾仁川機場。

林柏宏、劉以豪皆帶著LV Colormania膠囊系列的行李箱與Keepall旅行袋赴港，林柏宏選了橘色款，身穿Damier襯衫、黑褲的他，充滿陽光活力，劉以豪則以黑衣黑褲，凸顯黃色款的Colormania系列，宋仲基現身首爾仁川機場時，穿著LV帽T與尼龍夾克，手提綠色Colormania Keepall包，十分輕便自在。

▲LV台灣LINE官方帳號推出2024早春男裝大秀限定桌布，點此加入。





▲DIOR運用2024早春女裝系列中不斷出現的蝴蝶為主角，推出LINE貼圖，點此下載。

LV台灣LINE官方帳號為2024早秋男裝大秀設計了LINE限定桌布，有水紋效果也有變了顏色的Damier圖案，DIOR則再度推出免費貼圖，以貫穿著2024早春女裝系列的蝴蝶為主角，插畫圖案優雅又俏皮，很有法式風情，除了常用的「Thank You」、「Hi」、「Love」之外，還有年底應景的「Merry Christmas」，包準一用愛上。

DIOR最近和香港緣分很深，日前才在香港廣東道的旗艦店舉辦2024早春度假系列發表會，品牌大使車銀優、NewJeans成員Haerin、金敏荷、Apo Nattawin、Mile Phakphum等人都到場，又宣布明年初將在香港發表2024秋季男裝，屆時無論明星或新裝，一定都有看頭。

▲日前DIOR在香港舉行2024早春度假系列發表，Haerin（左）、車銀優都是嘉賓。





▲韓星金敏荷日前在香港參加DIOR 2024早春度假系列發表。