風・Luxury／江詩丹頓錶上環遊世界　精雕圓明園、巴黎鐵塔好神

▲江詩丹頓閣樓工匠Memorable places腕錶,(左起)北京孔廟和國子監博物館腕錶、吳哥城腕錶、日內瓦La Tour de l'Île鐘樓腕錶、圓明園腕錶。(圖/江詩丹頓提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

瑞士名錶江詩丹頓(Vacheron Constantin)結合精湛裝飾工藝與頂尖製錶技術的Les Cabinotiers閣樓工匠系列,於2023年末再次震撼錶界,推出「Récits de Voyages」主題時計,帶領錶迷在腕錶方寸之間環遊世界,知名歷史建築、文化精髓濃縮其中,每一款均是全球唯一之作。

名勝古蹟

回溯江詩丹頓歷史,19世紀起從日內瓦出發,向遠東地區擴展業務版圖,曾於1865年前後為中國皇帝打造一只藍色琺瑯時計,因此最新閣樓工匠系列Memorable places腕錶主題,從日內瓦La Tour de l'Île鐘樓腕錶作為啟程,呈現

北京孔廟和國子監博物館腕錶、圓明園腕錶以及吳哥城腕錶,4款受19世紀畫作啟發的錶面圖案,均覆以經由微雕和線雕工藝呈現細膩建築圖案的黃金、白金及粉紅金薄片,層疊組合營造出縱深感,每一個錶盤製作逾200小時。





▲江詩丹頓閣樓工匠Malte鏤雕陀飛輪Tribute to Haussmannian style腕錶。

巴黎之美

江詩丹頓的海外事業最早於法國巴黎展開,19世紀初已結下不解之緣,見證了19世紀中葉男爵Baron Haussmann在巴黎主持的大規模「光之城」城市規劃專案。閣樓工匠Malte鏤雕陀飛輪Tribute to Haussmannian style腕錶向他致敬,整個機芯和錶殼均經由雕刻大師悉心雕琢,於錶殼展現男爵規劃的樓宇外觀藝術細節,而機芯各部件上的裝飾圖案則受艾菲爾鐵塔的金屬結構啟發,在錶上彰顯巴黎之美。





▲江詩丹頓閣樓工匠三問報時陀飛輪Tribute to arabesque腕錶。





▲江詩丹頓閣樓工匠三問報時陀飛輪Tribute to Art Deco style腕錶。

文化精髓

Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪Tribute to arabesque腕錶與Tribute to Art Deco style腕錶,分別為中東與北美文化精髓的代表作,結合手工雕刻、鏤雕、細木鑲嵌及寶石鑲嵌等工藝,於Tribute to arabesque腕錶展現阿布扎比謝赫扎耶德大清真寺的裝飾花紋,在Tribute to Art Deco style腕錶演繹紐約克萊斯勒大廈的建築設計元素,讓人一眼就能領略其中奧妙。





▲江詩丹頓靈感源自裝飾藝術時期美國欣欣向榮景象的閣樓工匠渾天儀式陀飛輪Tribute to Art Deco style腕錶。

繁華美國

江詩丹頓自1832年在紐約設立辦事處,與美國市場結下不解之緣,Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪Tribute to Art Deco style腕錶由此發想,採用手工雕刻與機刻雕花技藝,彰顯裝飾藝術時期的繁華景象,配上雙軸陀飛輪,時與分雙逆跳等動態設計,著實吸睛。





▲江詩丹頓閣樓工匠灰階琺瑯Dragon珠寶錶。

霸氣神龍

江詩丹頓彩繪大師首次將綠色釉料運用於灰階琺瑯工藝,於Les Cabinotiers閣樓工匠灰階琺瑯Dragon珠寶錶上,生動描繪五爪神龍彰顯帝王霸氣之姿,搭配鑲嵌長階梯形切割鑽石的錶圈,氣勢非凡。





▲愛馬仕獨一無二的Slim d'Hermès Pocket Masan-Masan懷錶。(圖/愛馬仕提供,以下同)

同場加映

愛馬仕(Hermès)工藝錶也深受收藏家喜愛,日前發表全球獨一無二的Slim d'Hermès Pocket Masan-Masan懷錶,採用罕見的鬃細工鑲嵌工藝,編織出氣勢非凡的駿馬,與鐫刻工藝的馬兒在18K白金錶殼上昂然而立,此圖案源自泰國設計師Terawat Teankaprasith為品牌設計的Masan & Masan 絲巾圖案,在泰語中masan 的意思是「編織成的馬」,在泰國透過採集大量的布袋蓮再經過陽光曬乾,手工編織成成籃子、帽子、涼鞋或動物造型的物品,深深啟發愛馬仕,因此選擇使用馬鬃於懷錶上編織出駿馬圖案。





▲馬鬃細工鑲嵌極為罕見,愛馬仕靈感源自東方的手編籃工藝。