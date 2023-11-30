潘瑋柏老婆宣云婚紗要價百萬！提前1年訂製VERA WANG　夢幻度破表

▲潘瑋柏、宣云luna在峇里島補辦婚宴。（圖／翻攝自宣云luna小紅書）

記者鮑璿安／台北報導

43歲歌手潘瑋柏與宣云（Luna）在2020年結婚，兩人近日終於在峇里島補辦婚宴，並曬出婚紗照與粉絲分享甜蜜喜悅，宣云穿著女星心目中的夢幻婚紗品牌VERA WANG HAUTE，要價超過百萬的高級訂製Acacia系列，襯托出她的清新靈動氣息。

▲宣云luna主婚紗選擇了VERA WANG HAUTE旗下Acacia 。（圖／翻攝自宣云luna小紅書）

宣云與潘瑋柏親自公開的婚紗照中，兩人牽手對著鏡頭放閃超甜蜜，宣云主婚紗選擇了華裔設計師王薇薇品牌VERA WANG HAUTE旗下的Acacia ，特別以簡潔流暢的廓形彰顯靈動氛圍，結構感魚骨胸衣襯托Macramé蕾絲，碰撞出一柔一剛的唯美感受，加上具有張力的裙襬和頭紗，完美至極。據了解，宣云特別提前一年就來訂製婚紗，只為在人生重要時刻穿著自己鍾愛的夢幻款式。

▲宣云luna第二套白紗洋溢夢幻的刺繡花朵 。（圖／翻攝自宣云luna小紅書）

宣云婚禮上第二套白紗同樣來自VERA WANGHAUTE，可見她對於品牌的喜愛程度，這款MTO系列禮服Perla同樣洋溢高級禮服的奢華感，特色在於具有中式氛圍的鐳射花朵蔓延在裙身，融合珠繡和金屬織錦相當華麗，緊身吊帶禮服輕鬆彰顯出宣云好身材，與潘瑋柏親密互動羨煞旁人。