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「公主切」堪稱本季最熱門髮型！短髮、長髮6款變化　配瀏海仙氣無敵

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

帶有復古感的公主切造型近幾年相當流行，在由秀智主演韓劇《我的女神室友斗娜》播出後，更是討論不斷！不只是長髮造型，近期公主切也有不少髮型變化，一起看下去。

公主切源自日本的姬髮式，在日本平安時代時流行於女性貴族間的髮型，現在也可以常在卡通、動漫中看見，直接翻成韓文的話是「히메컷」，過去不少韓星都曾經剪過，也是2023一整年在日韓都相當流行的髮型，隨著造型的演進，公主切也多了更多的變化。

公主切髮型變化

1.定番長髮瀏海

公主切的經典造型就是長直髮配瀏海莫屬，就是漫畫女主角的經典髮型之一，黑髮帶來一種清純減齡但又有點難以靠近的冷豔氛圍，同時也不會太難駕馭。

 

2.俐落中分旁分

將長瀏海中分或旁分，比起搭配齊瀏海，看起來更加俐落、個性，整體給人的風格也是有氣勢，但更銳利一些。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.仙氣大方捲髮

如果想要有氣勢但又帶有溫柔感的造型，那在公主切髮型的基礎上加上大捲就是很棒的選擇，建議可以將所有的髮絲以電棒向外捲，可以營造蓬鬆、大器，帶一點成熟感有仙氣的造型。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.公主切＋綁髮

公主切也可以搭配綁髮造型，像是秀智示範的公主頭或是高馬尾，留下來的髮絲可以修飾臉部輪廓，同時營造出一種復古氛圍。

▲公主切髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智、Kara隊長朴奎利。（圖／翻攝自IG@skuukzky、@gyuri_88）

5.復古層次剪髮

最後兩個是短髮的造型推薦，近期相當流行的層次中短髮，恰巧可以融入公主切的剪裁。不管是鮑伯頭、鎖骨中短髮，加上公主切的剪裁，修飾效果滿分，看起來復古又有個性。

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.狼尾剪層次髮尾

最後則是上一款的進階變化，也就是融合了公主切、狼尾剪兩種形式，狼尾剪的特點是高層次剪髮外留下了較長的髮尾，兩者融合後造型超搶眼。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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延伸閱讀：

2023髮型趨勢：漫畫感公主切進化版，Kara 奎利、NewJeans Haerin&Minji、秀智通通剪了！

● 愛日系髮型必追！5個日本中短髮範本女星，從個性洗鍊到溫柔氣質一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 短髮, 長髮, 公主切

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