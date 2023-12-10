秋冬必備5款平價毛毛拖鞋　UGG爆款韓妞都穿、PUMA夢幻色系超燒

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著氣溫逐漸下降，容易手腳冰冷的朋友是時候入手幾雙保暖的毛絨拖鞋了吧！無論居家還是外出都很百搭，更是秋冬休閒慵懶風的必備單品，本篇整理了5款平價好入手的毛毛拖鞋，一起來看看有哪些品牌推薦，好好拿捏秋冬氛圍！

5款平價毛毛拖鞋推薦

UGG

這雙羊毛靴結合Coquette和Disco兩種鞋款風格，鞋部內襯使用羊皮，並採用暖意十足的麂皮鞋面搭配，散發率性俏皮感，搭載復古厚鞋底，適合戶外休閒穿搭，牛仔褲或中長裙都是百搭的選擇。

Puma

秋冬不只美拉德配色！這雙來自PUMA的Fluff BX女性拖鞋，粉嫩色調完全滿足少女心，是宅時尚的居家必備，毛毛拖款式搭配大底，既具抓地力又耐穿，無論室內外，穿上它都兼具舒適與美感另外還有包腳款式可以選擇。

adidas Originals

這款來自adidas的運動拖鞋，以橡膠底、寬幅麂皮束帶打造，套穿式設計輕鬆穿脫，經典三條紋風格煥然重現。搭配透氣織物襯裡，無悶熱感舒適感十足，活動時也輕便自在。

Crocs

Crocs的軟絨毛毛涼拖，搭載毛絨襯裡和雙跟帶鞋面，輕盈好穿，泡沫鞋底提供全方位支撐，以及輕便靈活的舒適感，同時可隨意搭配鞋扣配飾，展現獨特的個人俏皮風格。

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