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BV也入精品桌遊坑！編織紋撲克牌太時髦　還有LV西洋棋、GUCCI麻將組

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

精品品牌在近年推出休閒桌遊系列早已不是新鮮事，不過一向文青感十足，喜愛文化藝術出版的Bottega Veneta，居然在2023年破天荒的也加入了精品桌遊的行列，更將招牌的intrecciato編織紋作為撲克牌印花設計，還推出骨牌組、雙陸棋等桌遊。

Bottega Veneta

在桌遊系列中無論國內外大家最容易上手的非撲克牌莫屬，當然在這次Bottega Veneta的桌遊系列中也沒有缺席，一組兩副的設計，以品牌經典的intrecciato編織設計作為撲克牌印花，搭配上皮革收納包，共有紅黑兩色可以選擇。

除了撲克牌之外，還有推出西洋骨牌，以及雙陸棋遊戲組，其中骨牌以質感木盒作為收納，雙陸棋則是搭配Bottega Veneta的皮革編織收納盒，很適合收藏。

精品桌遊單品推薦

Prada推出的麻將組以品牌經典標誌的黑色系打造，另外搭配上Saffiano皮革製作收納盒，整組散發俐落簡約的時髦感。

Gucci在桌遊上散發著品牌的華麗感，以大理石紋搭配樺木製作麻將牌組，專屬的六角形收納箱則是GG Supreme帆布設計，搭配上雙G標誌及紅綠織帶點綴；除了麻將之外還有撲克牌與骰子組可以挑選。

優雅的Dior連撲克牌都散發仙氣！Dior先生在回憶錄中寫道：「為了實現我最喜愛娛樂活動的清單，我承認我對撲克牌十分著迷。」以此為靈感推出撲克牌組，以30 Montaigne專門店外牆紋理作為印花，並搭配上Dior老花壓印的皮革收納盒。

LV這款Vivienne Moon撲克牌搭配精緻的插畫和金色亮面飾邊，奢華感拉滿，搭配的隨身包以皮革和Monogram帆布製作，還有可愛的玩偶與彎月圖案點綴。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 桌遊, Bottega Veneta, LV, GUCCI

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