《此時此刻》劇中同款包找出來了！小S愛用RV鑽扣、劉品言托特包OL必備

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
Netflix台劇《此時此刻》由強大的夢幻卡司們主演，包括林心如、賈靜雯、林熙蕾、劉品言、小S徐熙娣、王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、吳慷仁、宋芸樺，在10集獨立的愛情故事中，描繪了都會男女在疫情下的生活樣貌。
《此時此刻》主角們的都會風造型都是由劇組悉心打造，林心如、小S劇中愛包更是上班族們的職場包款首選，以下為同時熱愛時尚的劇迷們整理出劇中出現過的同款，一起來看看。
《此時此刻》劇中同款包
EP1：王淨同款
TOD'S T TIMELESS水藍色小型托特包
▲TOD'S T TIMELESS水藍色小型托特包，NT$66,900。
EP7：小S同款
TOD'S駝色Di Bag
▲TOD'S駝色Di Bag，NT$91,000。
EP7：小S同款
Roger Vivier 星砂黑Bouquet Strass花鑽肩揹包
▲Roger Vivier 星砂黑Bouquet Strass花鑽肩揹包，NT$58,900。
EP8：劉品言同款
TOD'S駝色小型APA肩揹手提包
▲TOD'S駝色小型APA肩揹手提包，NT$56,900。
EP9：林心如同款
Timeless迷你皮革肩袋
▲Timeless迷你皮革肩袋。
EP9：林心如同款
TOD'S T TIMELESS草編風琴包
▲TOD'S T TIMELESS草編風琴包，NT$93,500。
EP9：林心如同款
TOD'ST TIMELESS駝色風琴包
▲TOD'ST TIMELESS駝色風琴包，NT$77,900。
EP10：賈靜雯同款
Roger Vivier黑色Viv Choc肩揹包
▲Roger Vivier黑色Viv Choc肩揹包，NT$128,000。
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