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《此時此刻》劇中同款包找出來了！小S愛用RV鑽扣、劉品言托特包OL必備

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix台劇《此時此刻》由強大的夢幻卡司們主演，包括林心如、賈靜雯、林熙蕾、劉品言、小S徐熙娣、王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、吳慷仁、宋芸樺，在10集獨立的愛情故事中，描繪了都會男女在疫情下的生活樣貌。

《此時此刻》主角們的都會風造型都是由劇組悉心打造，林心如、小S劇中愛包更是上班族們的職場包款首選，以下為同時熱愛時尚的劇迷們整理出劇中出現過的同款，一起來看看。

《此時此刻》劇中同款包

EP1：王淨同款

TOD'S T TIMELESS水藍色小型托特包

▲TOD'S T TIMELESS水藍色小型托特包，NT$66,900。

EP7：小S同款

TOD'S駝色Di Bag

▲TOD'S駝色Di Bag，NT$91,000。

EP7：小S同款

Roger Vivier 星砂黑Bouquet Strass花鑽肩揹包

▲Roger Vivier 星砂黑Bouquet Strass花鑽肩揹包，NT$58,900。

EP8：劉品言同款

TOD'S駝色小型APA肩揹手提包

▲TOD'S駝色小型APA肩揹手提包，NT$56,900。

EP9：林心如同款

Timeless迷你皮革肩袋

▲Timeless迷你皮革肩袋。

EP9：林心如同款

TOD'S T TIMELESS草編風琴包

▲TOD'S T TIMELESS草編風琴包，NT$93,500。

EP9：林心如同款

TOD'ST TIMELESS駝色風琴包

▲TOD'ST TIMELESS駝色風琴包，NT$77,900。

EP10：賈靜雯同款

Roger Vivier黑色Viv Choc肩揹包

▲Roger Vivier黑色Viv Choc肩揹包，NT$128,000。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 此時此刻, 包包, 精品

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