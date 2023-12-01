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Tiffany竟推青銅雕像　內藏寶石手環放閃

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▲▼ Tiffany,Hublot 。（圖／公關照）

▲Tiffany與藝術家Daniel Arsham聯名打造18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石T1手環搭配Arsham複合媒材半身雕像的套組。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.與當代藝術家Daniel Arsham才剛推出Pokémon寶可夢聯名珠寶，雙方再發布最新合作藝術品結合珠寶套組，以Arsham目前於紐約The　Landmark旗艦店展出的青銅鏽蝕雕塑作品Venus of Arles為原型，打造複合媒材半身雕像，內有一只鑲嵌沙弗萊石與鑽石的18K白金T1手環，限量186套慶祝Tiffany 186周年。

▲▼ Tiffany,Hublot 。（圖／公關照）
▲當代藝術家Daniel Arsham透過鏽蝕質感以及與Tiffany Blue色系詮釋半身雕像。

Daniel Arsham參觀羅浮宮時被西元一世紀的雕像深深吸引，興起創作結合Tiffany Blue色系手工銅綠光澤與鏽蝕質感的Venus of Arles雕像，內部收藏鑲嵌105顆總重逾1克拉鑽石與超過74顆總重逾2克拉的沙弗萊石的特製版T1手環，配色恰好呼應銅綠光澤的雕像，整個套組還有金屬材質Tiffany Blue®藝術品專用外箱，相當講究。

▲▼ Tiffany,Hublot 。（圖／公關照）
▲Tiffany 18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石T1手環。

不僅與Tiffany合作密切，Daniel Arsham同時是瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）品牌大使，今年3月初他於海拔2583公尺的瑞士策馬特施瓦爾茨湖旁，為品牌打造一座高達20公尺，名為Light & Time的雪中日晷限時地景裝置，未來是否像同為品牌藝術大使的村上隆一樣設計錶款，令人期待。

▲▼ Tiffany,Hublot 。（圖／公關照）
▲Daniel Arsham同時是HUBLOT品牌大使，今年4月為品牌打造策馬特雪中日晷裝置地景。（圖／HUBLOT提供，以下同）

▲▼ Tiffany,Hublot 。（圖／公關照）
▲Daniel Arsham 與他打造的日晷地景創作Light and Time。

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, HUBLOT, Daniel Arsham

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