潮粉必搶！Canada Goose猿人羽絨衣、MONCLER X SACAI解構服能當配飾

記者鮑璿安／台北報導

冬季需要機能保暖衣著，但時髦度不能少，CANADA GOOSE 2023秋冬限量聯名陣容終於揭曉，攜手美式CONCEPTS迷幻印花、BAPE經典猿人迷彩元素，打造最潮羽絨衣品項。而成立滿70周年的MONCLER，獻上與SACAI聯名系列大展解構美學，值得細細欣賞。





▲Canada Goose與CONCEPTS聯名，以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸。（圖／品牌提供）



▲Canada Goose二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE，帶來迷彩羽絨外套以及Freestyle 背心。（圖／品牌提供）

本季Canada Goose揭開與CONCEPTS聯名序幕，以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸，結合炫彩面料打造備受歡迎的Crofton系列，聯名涵蓋背心、羽絨外套、手拿包、羽絨靴以及運動褲，黑、藍、綠色大自然色調相佐，滿足全身上下的時髦穿著。Canada Goose更二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE (A Bathing Ape)，以標誌性的迷彩Giant ABC CAMO迷彩印花一躍而上經典Crofton羽絨外套以及Freestyle 背心，羽絨外套採用 Recycled Feather-Light-Ripstop 輕量、防撕裂結構和防潑水面料製成；羽絨背心則更適合台灣天氣。

▲MONCLER X SACAI聯名系列 。（圖／品牌提供）

同時間MONCLER X SACAI聯名系列也備受矚目，巧妙融合Sacai的多元審美理念與盟可睞Moncler的戶外登山精神，打造男女適穿的全黑、米白色造型，運用出神入化的解構手法，將夾克與長褲相接化作連衫褲、拉開羽絨服衣袖拉鍊可變身披風。系列更著重多場合穿搭，夾克和西裝外套搭配內衣風褶飾連衣裙，兼具柔美優雅氣質與實用功能，打破山系缺少正式感的刻板印象。

▲服飾既可穿在身上，亦可作為配飾隨身攜帶 。（圖／品牌提供）