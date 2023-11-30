潘瑋柏婚禮戴267萬鑽錶有深意　想老婆就看兩地時間

▲潘瑋柏於峇里島補辦婚宴，宣云穿VERA WANG HAUTE旗下Acacia婚紗美極了。（圖／翻攝自宣云luna小紅書）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏與宣云（Luna）2020年結婚，兩人近日終於在峇里島補辦婚宴，宣云開心在小紅書分享婚紗美照，身穿巨星名流結婚愛牌VERA WANG HAUTE要價超過百萬的高級訂製Acacia系列白紗，另一套刺繡花朵禮服也出自VERA WANT的設計，她搭配總價逾371萬元的PIAGET（伯爵）Rose系列玫瑰珠寶，流露甜美浪漫氣息，潘瑋柏的行頭也驚人，愛錶如癡的他戴上267萬元的伯爵Polo Emperador系列18K白金雙時區自動上鍊鑽石腕錶放閃。

▲潘瑋柏夫婦分別戴伯爵鑽錶與玫瑰珠寶亮相。（圖／翻攝自宣云luna小紅書）





▲潘瑋柏於婚宴上戴PIAGET Polo Emperador系列18K白金雙時區自動上鍊鑽石腕錶，2,670,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

收藏不少頂級名錶的潘瑋柏，在補辦婚宴的重要日子戴著伯爵Polo Emperador系列兩地時區鑽石腕錶，暗藏深意，因為他經常在外工作，此腕錶能同時顯示當地與思念之人所在的時間，彰顯他對老婆的愛意；而宣云選戴伯爵Rose系列鑽石耳環、項鍊與手鍊，因為玫瑰是愛情的象徵，也完美呼應她的禮服上花卉設計。





▲宣云PIAGET Rose系列18K白金鑽石項鍊，2,150,000元。

▲宣云同時佩戴PIAGET Rose系列18K白金鑽石手環，730,000元。



▲PIAGET Rose系列18K白金鑽石耳環，610,000元。

見證兩人互許終生的信物，則是伯爵經典的Possession對戒，潘瑋柏的戒指鑲嵌8顆美鑽，而宣云則是滿鑽的華麗款式，均配有招牌的旋轉設計，讓愛不停旋轉。



▲潘瑋柏的婚戒為Possession系列18K白金鑽石戒指，116,000元。

▲宣云戴Possession系列18K白金鑽石戒指，226,000元。