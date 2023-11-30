fb ig video ETtoday search mobile

潘瑋柏婚禮戴267萬鑽錶有深意　想老婆就看兩地時間

>

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／外稿）

▲潘瑋柏於峇里島補辦婚宴，宣云穿VERA WANG HAUTE旗下Acacia婚紗美極了。（圖／翻攝自宣云luna小紅書）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏與宣云（Luna）2020年結婚，兩人近日終於在峇里島補辦婚宴，宣云開心在小紅書分享婚紗美照，身穿巨星名流結婚愛牌VERA WANG HAUTE要價超過百萬的高級訂製Acacia系列白紗，另一套刺繡花朵禮服也出自VERA WANT的設計，她搭配總價逾371萬元的PIAGET（伯爵）Rose系列玫瑰珠寶，流露甜美浪漫氣息，潘瑋柏的行頭也驚人，愛錶如癡的他戴上267萬元的伯爵Polo Emperador系列18K白金雙時區自動上鍊鑽石腕錶放閃。

▲潘瑋柏婚紗照美爆。（圖／翻攝自微博）

▲潘瑋柏夫婦分別戴伯爵鑽錶與玫瑰珠寶亮相。（圖／翻攝自宣云luna小紅書）

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲潘瑋柏於婚宴上戴PIAGET Polo Emperador系列18K白金雙時區自動上鍊鑽石腕錶，2,670,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

收藏不少頂級名錶的潘瑋柏，在補辦婚宴的重要日子戴著伯爵Polo Emperador系列兩地時區鑽石腕錶，暗藏深意，因為他經常在外工作，此腕錶能同時顯示當地與思念之人所在的時間，彰顯他對老婆的愛意；而宣云選戴伯爵Rose系列鑽石耳環、項鍊與手鍊，因為玫瑰是愛情的象徵，也完美呼應她的禮服上花卉設計。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲宣云PIAGET Rose系列18K白金鑽石項鍊，2,150,000元。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲宣云同時佩戴PIAGET Rose系列18K白金鑽石手環，730,000元。

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）
▲PIAGET Rose系列18K白金鑽石耳環，610,000元。

見證兩人互許終生的信物，則是伯爵經典的Possession對戒，潘瑋柏的戒指鑲嵌8顆美鑽，而宣云則是滿鑽的華麗款式，均配有招牌的旋轉設計，讓愛不停旋轉。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲潘瑋柏的婚戒為Possession系列18K白金鑽石戒指，116,000元。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲宣云戴Possession系列18K白金鑽石戒指，226,000元。

►潘瑋柏老婆宣云婚紗要價百萬！提前1年訂製VERA WANG　夢幻度破表

►蕾哈娜太狂把1236萬鑽錶當腳鍊　看時間得翹腳　

關鍵字：

潘瑋柏, 宣云, PIAGET, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克12月「連續27天」買一送一！　滑手機1分鐘爽賺1杯

星巴克12月「連續27天」買一送一！　滑手機1分鐘爽賺1杯

越吃越年輕！營養師曝5種「抗發炎食物」　抗老凍齡還健康

越吃越年輕！營養師曝5種「抗發炎食物」　抗老凍齡還健康

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

最懶得經營朋友圈星座Top 3 ！第一名被動到極點　只想把時間留給自己 掉髮救星！營養師曝「頭髮最愛的6種水果」　第2還能改善頭皮屑 小番茄也管用！營養師教你吃「消水腫食物」、幫助留鉀排鈉 冬天甩肉謹記瘦身5攻略！ 早餐吃「水煮蛋」效果更加倍 李多慧曝甜美微笑靠「練出來」、自認露10顆牙齒最漂亮 《無人島的Diva》7金句：迫切地期盼，總有一天會以從未想過的方式實現 潘瑋柏老婆宣云婚紗要價百萬！提前1年訂製VERA WANG　夢幻度破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面