「發熱衣」3個NG穿法不會暖　加碼9款網友激推親膚超保暖

文／美人圈

入冬冷氣團來襲，別在傻傻指望身上養兵千日、用在一時的肥厚脂肪，不如直接買件超強「發熱衣」最實在！不過，PTT、Dcard上亦有網友們針對「明明穿了發熱衣，卻感受不到發熱效果」這問題做討論，但有沒有想過其實是你穿錯方式了？以下也公開「發熱衣3大NG穿法」，並加碼推薦聲量超高的發熱衣款式，有幾款甚至日常單穿搭配也超時髦。

▲冬天必備發熱衣，你穿對了嗎？（圖／STUDIO DOE提供、UNIQLO）

發熱衣NG穿法

1：隔件衣服穿沒有用

有些怕冷的朋友會在發熱衣裡再套上一件內襯衣服，以為多層次穿搭會比較暖和，但這種將發熱衣隔絕開肌膚的穿法反而會減低其效果。由於發熱衣本身可以鎖住身體散發的水蒸氣，進而轉為熱能得到發熱作用，因此把發熱衣錯開會減少和皮膚的接觸面積，穿起來才會覺得不夠保暖。切記一定要穿在「最底層」！

▲發熱衣一定要穿在最底層。（圖／STUDIO DOE提供）

2：購買不合身尺寸

在挑選發熱衣的眉角其實很多，除了材質外，「尺寸」也是一大重點！有些人會擔心發熱衣下水洗後會縮水，再加上穿在內裡看不到，就特意購買較大尺寸、寬鬆的發熱衣，這樣會導致布料與肌膚的貼合度不夠，產生的空隙會讓水分更容易跑走，發熱效果大打折扣。近期發熱衣已經做到相當親膚，因此建議購買「合身」的款式比較好。

▲發熱衣尺寸要合身。（圖／UNIQLO）

3：運動千萬不能穿

「發熱衣運動到底能不能穿？」答案是：不行。延續發熱衣的原理，因為其材質能靠水氣轉化成熱能，當你運動大量流汗時，可能會導致發熱衣無法排出，且衣服變濕的情況下，發熱衣還會失去保暖效果，讓你越穿越冷。

▲運動時千萬不要穿發熱衣。（圖／PAZZO）

網好評！高聲量保暖發熱衣推薦

1：UNIQLO HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖U領T恤（8分袖）

UNIQLO發熱衣絕對是大家冬天必囤！而這款擁有比一般「HEATTECH」約1.5倍保暖度的極暖系列不僅採用親膚舒適的100%SUPIMA®棉質，特級彈性機能的材質即使多層穿搭也易於活動，8分袖及大小恰到好處的U領設計可完美隱藏於外衣之中，不怕露出一截影響視覺美感。一件發熱衣就兼具吸濕發熱、保溫、抗菌防臭、吸排濕等功效，怕冷的朋友怎能不心動？

▲UNIQLO HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖U領T恤（8分袖），NT$790。（圖／UNIQLO）

2：UNIQLO and PRINCESSE tam · tam HEATTECH Extra Warm極暖無縫羅紋高領T恤

UNIQLO HEATTECH極暖系列這回也與巴黎精緻內著品牌PRINCESSE tam · tam打造超吸睛聯名，直接一掃你對發熱衣像阿嬤內衣的印象！高領設計完美包覆頸部，蓬鬆膚觸的極暖羅紋材質，輕薄卻十分保暖，亮眼拼色當作外搭單穿就很有型格，難怪UNIQLO日本店員都愛不釋手大力狂推。

▲UNIQLO and PRINCESSE tam · tam HEATTECH Extra Warm極暖無縫羅紋高領T恤，NT$790。（圖／UNIQLO）

3：STUDIO DOE by DOE - Invisible HEAT 發熱紗寬領九分袖上衣

致力於打造經典女裝的時尚電商平台STUDIO DOE近期也重磅釋出全新Utility-Invisible HEAT發熱機能系列，還找來時尚KOL莫莉首次擔任形象大使！一推出就詢問度超高的發熱紗寬領九分袖上衣特地選用台塑集團旗下紡織布廠福懋興業由日本引進的原廠「SUNBURNER纖維」，內含5%聚丙烯酸酯纖維達到吸濕發熱的效果，並獲得官方吊牌認證的專業材質，同時搭配人造羊毛之稱的關鍵成分Acrylic，讓發熱之後有更好的保暖功效，不容易散熱，手感也更加柔軟，其中成分縲縈Rayon更是增加親膚感，穿上身宛如第二層肌膚般，好穿到捨不得脫下來。

▲STUDIO DOE by DOE - Invisible HEAT 發熱紗寬領九分袖上衣，NT$1,480。（圖／STUDIO提供）

4：PAZZO MIT極暖柔膚圓領發熱衣

說到高顏值發熱衣怎能少了PAZZO家的極暖柔膚圓領發熱衣！來自MIT台灣製造，採用輕盈柔軟極親膚發熱布料，且背後立體車線造型設計可以說是一大巧思之一，可單獨外穿、也可做內搭，性價比超高。

▲PAZZO MIT極暖柔膚圓領發熱衣，NT$590。（圖／PAZZO）

5：WAVE SHINE MIT地表最HOT發熱短版Bra上衣

小胸女救星WAVE SHINE除了熱辣泳裝值得收外，在冷冽冬天也幫愛美女孩打造地表最HOT發熱短版Bra上衣！這款發熱衣不但內附一體成型雙心提波胸墊，可以幫助提托集中胸型，高領短版設計還能拉高腰線腿長比例，小胸、身高矮等身材BUG通通有救。除了兼顧時髦外型，發熱衣遠紅外線高強發熱的面料，手感舒適又保暖，冬天外出耍辣靠這件就對了。

▲WAVE SHINE MIT地表最HOT發熱短版Bra上衣，NT$990。（圖／WAVE SHINE）

6：MEIER.Q PROJECT.M 柔軟親膚圓領BRA發熱衣

小資女愛牌MEIER.Q同樣祭出能解放胸部的絕美PROJECT.M圓領發熱衣，舒適BRA TOP加上下胸圍鬆緊帶設計可以完美貼合胸型，且親膚柔棉發熱布料穿起來也不會刺刺的不舒服，一樣是一件單穿、內搭都時髦的發熱衣！

▲MEIER.Q PROJECT.M 柔軟親膚圓領BRA發熱衣，NT$690。（圖／MEIER.Q）

7：Air Space WARM↑UP方領輕絨發熱BRA TOP

可以升級罩杯的發熱衣沒聽過吧？Air Space全新發熱BRA TOP方領設計不但修飾胸型，同時厚達2.5cm的記憶棉墊讓胸部肉肉向上推高、集中聚攏，罩杯瞬間激升2個Cup，同時下胸舒適托胸帶結構能穩定支撐胸部，抬手也不擔心跑位！發熱衣本身雙層薄絨面的刷毛料穿起來不扎肉，蓄熱保溫效果還超顯著，編輯自己都心動想入手。

▲Air Space WARM↑UP方領輕絨發熱BRA TOP，NT$590。（圖／Air Space）

8：MO-BO MIT如影隨形交疊假兩件設計發熱衣

MO-BO發熱衣同樣是MIT生產製造，iHEAT技術發熱布料保暖、快乾，且蓬鬆手感穿起來也很舒服！衣服最大的亮點莫過於交疊假兩件設計，可以露出迷人的鎖骨線條和脖子曲線，單穿就搶鏡十足，保證身邊朋友都搶問你發熱衣哪裡買。

▲MO-BO MIT如影隨形交疊假兩件設計發熱衣，NT$699。（圖／MO-BO）

9：CHENN CHENN平口發熱BRA TOP

誰說冬天就必須要放棄當辣妹！有了CHENN CHENN這款平口發熱BRA TOP，即便冷冽天氣照樣辣出新高度。平口設計不僅穿洋裝不擔心會露出領口很尷尬，內附Bra的設計讓穿著體驗更舒適，女孩可以根據需求選擇長版或短版，絕對是今年衣櫃必囤發熱衣！

▲CHENN CHENN平口發熱BRA TOP，NT$890。（圖／CHENN CHENN）

延伸閱讀

冬天顯瘦穿搭範本！女星「時尚外套」保暖技巧，金多美、鄭浩妍根本行走的穿搭教科書

冬季「帽子搭配指南」！不同帽子種類適合臉型、戴法，讓你保暖不失美麗！

5種花式「圍巾綁法」教學！保暖又有型，手殘黨也能簡單速上手！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。