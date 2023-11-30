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年末最強禮物推薦！奧森清「香氛牌卡禮盒」、簡單聯名組還附上足浴袋

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記者曾怡嘉／台北報導

歲末年初正是餽贈禮物或是慰勞自己的好時刻，琳瑯滿目的禮盒不知道如何下手嗎？建議可以挑選一款特別的禮物讓你送到心坎裡，像是奧森清推出香氛牌卡禮盒，AROMATHERAPY ASSOCIATE的年度禮盒推出沐浴油搭配劍麻刷組合，而簡單的暖心套組更是加入了足浴袋，讓你整個冬天消除一整天的疲憊感。

▲▼禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲▼禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲奧森青  「在呼吸裡找解答」香氛牌卡禮盒 - 微香瓶，1,980 ~ 2,280元。（依所選香氣不同）

奧森青在聖誕節前夕，推出限量版「在呼吸裡找解答」香氛牌卡禮盒。禮盒內含 明星商品-護膚蜜或微香瓶，搭配展現自然原貌的花草插畫呼吸牌卡，在純淨微香的包圍中，每張牌卡為你獻上溫暖祝福與呼吸指引，透過呼吸回到當下，緩緩找到屬於自己的解答。

▲▼禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲AROMATHERAPY ASSOCIATE 明煥二重奏，1,650元。（內含：天然劍麻刷、明煥晨曉沐浴油9ml）

劍麻刷由天然仙人掌劍麻製成，沐浴前朝心臟方向刷拭刺激循環，同時去除老廢角質。建議在乾刷後，接續沐浴或塗擦肌膚保養品，保養吸收效果更佳。

▲▼禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲▼禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲簡單 暖心聯名組，3,340元。(內含：簡單極效賦活身體油100ml、阿嬤的配方「妳的·桑拿足浴袋」、六胜肽緊緻面膜乙片)

2023聖誕節限定《簡單JAN DAN》X《阿嬤的配方》攜手打造限量暖心聯名套組，SPA級居家療癒足浴，於年末冬天寒冷季節呵護並溫暖肌膚，給簡單人最有儀式感的冬季保養，既暖身又暖心，能夠消除一整天的疲憊感，絕對是聖誕送禮首選、送禮自用兩相宜。

關鍵字：

美妝, 禮盒, 聯名

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