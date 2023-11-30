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金鐘視帝薛仕凌、傅孟柏帥錶上手　異口同聲最大膽決定「當演員」

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▲▼ TUDOR,RADO 。（圖／公關照）

▲薛仕凌（左）與傅孟柏連袂出席帝舵表板橋大遠百專賣店開幕活動。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌帝舵表（TUDOR）攜手寶島鐘錶，於板橋大遠百科設全台第二家專賣店，邀薛仕凌與傅孟柏兩位金鐘視帝同台造勢，由於帝舵表品牌精神為「天生敢為」（Born to Dare），兩位男星異口同聲表示今生做過最大膽、最需要勇氣的事就是當演員，薛仕凌說：「當演員是不穩定的職業，但我覺得不要想太多，先去做再修正。」

▲▼ TUDOR,RADO 。（圖／公關照）
▲帝舵表板橋大遠百專賣店設有青銅材質互動體驗區。

薛仕凌今以今年秋冬最熱門的「美拉德」穿搭亮相，棕色西裝配上帝舵表巧克力色面盤、黃金坑紋外圈設計的TUDOR ROYAL 41mm腕錶展現紳士風範，逛了帝舵板橋大遠百專賣店後，對店內特別設計的青銅材質互動體驗區印象深刻；傅孟柏則以帥氣皮衣配TUDOR Black Bay 41mm腕錶現身，盛讚此錶款很符合熱愛探險與運動的他所需，他同時誇讚首度同台的薛仕凌演技好，笑稱：「很想跟他一起演《絕地戰警》之類的戲，一起跳傘、爆破、飛車。」

▲▼ TUDOR,RADO 。（圖／公關照）
▲傅孟柏佩戴TUDOR Black Bay 41mm，144,500元。

▲▼ TUDOR,RADO 。（圖／公關照）
▲薛仕凌搭配TUDOR ROYAL 41mm，巧克力棕色錶面、黃金坑紋外圈款，119,500元。

板橋大遠百已成為新北市名錶精品匯集之地，瑞士雷達表（Rado）全台第2家旗艦店，也於10底在板橋大遠百正式揭幕，呈現完整系列與專賣店獨家錶款，當時台北電影節影帝王柏傑第3度為雷達表站台，透露已入手最熱賣的Captain Cook庫克船長腕錶，他愛上錶帶快拆設計，讓他可隨心所欲轉換風格。

▲▼ TUDOR,RADO 。（圖／公關照）
▲雷達表旗於板橋大遠百開設全台第二家旗艦店。（圖／雷達表提供）

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關鍵字：

TUDOR, 帝舵表, 薛仕凌, 傅孟柏, RADO, 雷達表

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