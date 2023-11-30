在家中哪裡最自在？日網神準心測分析你「生命中的關鍵貴人」

記者鮑璿安／綜合報導

每個人人生中都有屬於自己的貴人，能夠適時提拔、引領你到正確的方向，若你對前方還一無所知缺乏指引，不妨參考日本網站Trill一項心理測驗，根據你在家中感到舒適的位置，來揭示「生命中的關鍵貴人」。

Q. 家裡的哪個地方讓你感到最自在？

▲日本心測分析你命中貴人。（圖／翻攝自tvn ig）

A：客廳

B：浴室

C：臥室

D：廁所

分割線下有解答

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A：選擇客廳，貴人是有上進心的後輩

你的個性大方樂觀，人際關係也非常順利，在職場中你沒有前輩的架子，反而很樂於跟後輩相處，因此其實存在著互相學習、溝通的關係，當然不知不覺之間也會受到他們的啟發，默默進步。



B：選擇浴室，貴人是擁有領導能力的老闆

你像是「治癒者」一般的存在，就算周圍人際關係不和睦，你也可以將氣氛調整得很好，當然你的貴人也是欣賞到這些優點，你適合跟在有領導能力的老闆身邊，相信有一天能夠從配角變成主角。



C：選擇臥室，貴人是有著神秘魅力的前輩

你經常能夠在工作中展現出敏銳判斷力和出色專注力，就算目前不起眼，但是寶石總會發光，對你來說，一位具有神秘魅力的前輩很可能是一個關鍵人物，如果你對下一步缺乏動力，他會隨意伸出援手。

D：選擇廁所，貴人是身邊工作夥伴

不要忽視身旁同事或是工作夥伴的存在，因為你是一個需要並肩作戰的性格，通過人際關係和工作能力的互補，發揮一加一大於二的價值。相信你也能有話直說，跳脫彼此的框架，給對方最真實的建議，成為雙方命中不可缺少的戰友。