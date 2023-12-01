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「童顏女神」2NE1 Sandara來台秒吃麻辣鍋！狂比愛心寵粉甜喊「好想你們」

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▲▼ 2NE1 Sandara Park來台甜喊「好想你們」。（圖／品牌提供）

▲▼ 2NE1 Sandara Park來台甜喊「好想你們」。（圖／品牌提供）

▲前2NE1成員Dara（Sandara Park）現身信義區，站台ADV_LABEL X Philip Colbert聯名系列快閃店。

記者張毓容／台北報導　 圖／記者張毓容、品牌提供

台灣潮牌ADV_LABEL首度攜手英國藝術家Philip Colbert打造全新限量聯名系列《LOBSTER IN ADVENTURE》，並在信義區開設期間限定快閃店。11/30舉辦開幕活動，不僅請到藝術家Philip Colbert親臨，更邀來堪稱「韓流始祖」的大咖韓星、前南韓女子天團2NE1成員Dara（Sandara Park），睽違9年再度來台參加公開活動，她一現身不僅各種愛心手勢連發，更大秀中文對粉絲甜喊「好想你們！」瞬間引爆現場瘋狂尖叫聲。

▲▼ 2NE1 Sandara Park來台甜喊「好想你們」。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

寵粉的Sandara Park一現身就不停放送甜美笑容搭配各種愛心手勢，她更俏皮比出象徵這次聯名系列中重要元素的「龍蝦手勢」，讓粉絲尖叫聲不斷，她更大秀中文與粉絲打招呼「大家好，我是Dara，好想你們！」讓現場粉絲激動不已。

雖說這次是自2014年2NE1演唱會後睽違9年再次現身台灣的公開活動，但其實在今年9月時她在IG上就有po出在台灣各大景點的旅遊美照，讓眾多台灣粉絲驚喜，原來當時私下來台就是為了拍攝這次聯名系列的形象照片及影片。而為參加這次活動，29日就已搭機來台的她，一下機就馬上飛奔去吃很想念的麻辣鍋解饞，接下來還很期待要去喝珍珠奶茶和吃小籠包。

▲▼ 2NE1 Sandara Park來台甜喊「好想你們」。（圖／品牌提供）

而Sandara Park從出道就被封為「童顏女神」，這次穿著這次ADV_LABEL X PHILIP COLBERT聯名系列的龍蝦圖騰紅色連帽上衣搭配口袋拼接寬褲和厚底皮靴現身，可愛休閒又潮流的穿搭讓狀態本就維持超好的她更顯逆齡，完全看不出今年已39歲！她就透露自己平時就很喜歡穿Oversize的帽T和牛仔褲，所以喜歡身上的這件聯名帽T，很喜歡服裝上用拼接、刺繡等設計出來的立體細節，有點休閒又帶有一點街頭風，讓她直呼「這就是Dara的Look！」
 

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