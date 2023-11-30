fb ig video ETtoday search mobile

ROSÉ揭開美肌秘密！雪花秀口碑氣墊升級、CLIO亮澤保水一次滿足

>

▲▼氣墊粉餅盤點。（圖／品牌提供）

▲ROSÉ代言超勸敗，雪花秀口碑氣墊再升級。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現在天氣越來越冷，皮膚容易乾燥脫皮，底妝脫屑且容易卡粉該怎麼辦呢？建議換上潤澤度高的底妝，像是氣墊粉餅就是個好選擇，粉體潤澤保濕，讓肌膚自帶絕美濾鏡。

▲▼氣墊粉餅盤點。（圖／品牌提供）

▲雪花秀 完美珍珠光精華氣墊 柔焦版/水亮版，15g*2 ，2,200元。

雪花秀氣墊粉餅全新升級，一口氣推出完美珍珠光精華氣墊柔焦版與水亮版，2款妝效滿足每位消費者不同妝感需求！此2款全新升級的完美氣墊，擁有完美系列「極水潤」與「超輕透」優點，並結合珍珠母貝設計概念360度微細閃珍珠光外殼外，一拍肌膚散發溫潤珍珠光澤。

▲▼氣墊粉餅盤點。（圖／品牌提供）

▲Whoo 后天氣丹華炫雙層蕾絲氣墊（湛藍星辰限定版 ）#21 ，特價3,980元。(內含：華炫蕾絲氣墊15g+補充蕊15g*2+華炫光澤飾底精華(粉) 8ml+絲絨唇膏#24 1.3g+拋光美肌刷)

Whoo后全新推出輕奢寵愛粉餅（湛藍星辰限定版），以景福宮中皇后居住的交泰殿窗格望出的冬日雪景為靈感，並在湛藍夜空中點綴著象徵希望的星辰。定妝同時不影響底妝光澤同時長效持妝、輕薄保濕不卡紋。

▲▼氣墊粉餅盤點。（圖／品牌提供）

▲CLIO 玫瑰精萃亮采氣墊粉餅，1,150元。

主打持妝亮澤、保濕鎖水、細緻遮瑕於一體，其中更添加保養品成分，讓肌膚由內而外煥發光澤，此外還特別使用緻密篩網設計及綿密乳霜狀質地，可以讓粉撲均勻沾取底妝，上妝不顯厚重，呈現輕盈、水潤、透亮的自然好氣色。

關鍵字：

氣墊粉餅, 雪花秀, , CLIO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克12月「連續27天」買一送一！　滑手機1分鐘爽賺1杯

星巴克12月「連續27天」買一送一！　滑手機1分鐘爽賺1杯

越吃越年輕！營養師曝5種「抗發炎食物」　抗老凍齡還健康

越吃越年輕！營養師曝5種「抗發炎食物」　抗老凍齡還健康

營養師：孕期飲食把握「3個重點」，讓你遠離缺鐵性貧血

營養師：孕期飲食把握「3個重點」，讓你遠離缺鐵性貧血

Tiffany竟推青銅雕像　內藏寶石手環放閃 ROSÉ揭開美肌秘密！雪花秀口碑氣墊升級、CLIO亮澤保水一次滿足 在家中哪裡最自在？日網神準心測分析你「生命中的關鍵貴人」 冬天甩肉謹記瘦身5攻略！ 早餐吃「水煮蛋」效果更加倍 超準！第一眼看到獅子還是樹？精闢剖析你是「哪一種人」 西裝外套「上下半身搭配」公式學起來！加碼正確保養清潔、10款必收推薦 掉髮救星！營養師曝「頭髮最愛的6種水果」　第2還能改善頭皮屑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面