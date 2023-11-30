ROSÉ揭開美肌秘密！雪花秀口碑氣墊升級、CLIO亮澤保水一次滿足

▲ROSÉ代言超勸敗，雪花秀口碑氣墊再升級。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現在天氣越來越冷，皮膚容易乾燥脫皮，底妝脫屑且容易卡粉該怎麼辦呢？建議換上潤澤度高的底妝，像是氣墊粉餅就是個好選擇，粉體潤澤保濕，讓肌膚自帶絕美濾鏡。

▲雪花秀 完美珍珠光精華氣墊 柔焦版/水亮版，15g*2 ，2,200元。

雪花秀氣墊粉餅全新升級，一口氣推出完美珍珠光精華氣墊柔焦版與水亮版，2款妝效滿足每位消費者不同妝感需求！此2款全新升級的完美氣墊，擁有完美系列「極水潤」與「超輕透」優點，並結合珍珠母貝設計概念360度微細閃珍珠光外殼外，一拍肌膚散發溫潤珍珠光澤。

▲Whoo 后天氣丹華炫雙層蕾絲氣墊（湛藍星辰限定版 ）#21 ，特價3,980元。(內含：華炫蕾絲氣墊15g+補充蕊15g*2+華炫光澤飾底精華(粉) 8ml+絲絨唇膏#24 1.3g+拋光美肌刷)

Whoo后全新推出輕奢寵愛粉餅（湛藍星辰限定版），以景福宮中皇后居住的交泰殿窗格望出的冬日雪景為靈感，並在湛藍夜空中點綴著象徵希望的星辰。定妝同時不影響底妝光澤同時長效持妝、輕薄保濕不卡紋。

▲CLIO 玫瑰精萃亮采氣墊粉餅，1,150元。

主打持妝亮澤、保濕鎖水、細緻遮瑕於一體，其中更添加保養品成分，讓肌膚由內而外煥發光澤，此外還特別使用緻密篩網設計及綿密乳霜狀質地，可以讓粉撲均勻沾取底妝，上妝不顯厚重，呈現輕盈、水潤、透亮的自然好氣色。