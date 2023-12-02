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粉刺痘痘長不停？皮膚科醫師教「抗痘飲食」7大關鍵：少吃3種NG食物

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▲▼ 皮膚科醫師教抗痘飲食7大秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

▲皮膚科醫師分享，調整飲食結構有助於改善痘痘肌問題。

記者張毓容／綜合報導　 圖／達志示意圖

痘痘、黑頭是許多女生最頭痛的肌膚困擾，不僅影響美觀，還可能留下暗沉痘印，甚至使肌膚凹凸不平。想要改善痘痘粉刺，除了靠保養，其實吃對食物也很重要！小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就分享了「抗痘飲食」的7大關鍵，不需要額外花錢，只要調整飲食結構，就能有效預防並改善痘痘、粉刺問題。

首先醫師指出，痘痘、黑頭粉刺的產生，有一個主因是皮膚出油，但現代人的飲食結構，對於皮膚出油有著很大的影響。所以要遠離那些會導致出油和促發炎的食物，多吃能減少出油、抗發炎的食物，其中就包含了3種NG食物要少吃，4類有益食物可多吃，就能讓痘痘、黑頭、粉刺得到很大的改善。

▲▼ 皮膚科醫師教抗痘飲食7大秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃少吃1：遠離高GI食物

像是麵包、餅乾、蛋糕、糖果，還有奶茶等含糖飲料都是標準的高升糖指數（GI）食物；水果的部分，有些熱帶水果也是高GI，像是荔枝、葡萄、芒果、榴槤、鳳梨等，不光含糖量不低，吃多了還會上火，更不用說冰淇淋、奶油酥餅等含糖量超高的食物，容易長痘的人一定要盡量少吃。

＃少吃2：減少飽和脂肪酸

飽和脂肪酸是很多人容易忽視的，建議可把日常的食用油換一下，將菜籽油、葵花籽油等換成橄欖油，比較健康、低熱量，飽和脂肪酸也低。

▲▼ 皮膚科醫師教抗痘飲食7大秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃少吃3：盡量少喝牛奶

油痘肌最好別喝牛奶，不論是全脂、脫脂或低脂牛奶都一樣，盡量都不要喝，因為牛奶中含有的類胰島素生長因子（IGF-1），會增加皮膚的出油、加重發炎反應。醫師建議可改喝無糖或低糖的優酪乳、豆漿，如果是想補鈣的人，可以直接口服鈣劑，或是吃一些豆製品，豆製品對於女生來說是很有益的。

▲▼ 皮膚科醫師教抗痘飲食7大秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃多吃1：新鮮蔬果

蔬菜和低糖分的水果，含有豐富的維生素和膳食纖維，能夠幫助皮膚調理油脂，尤其可以多吃一些綠葉蔬菜和莓果類的水果，都富含抗氧化、抗發炎的營養素。

＃多吃2：含鋅量高的食物

像是生蠔、動物肝臟類、蛋黃、瘦肉等富含鋅的食物，同樣也是輔助改善油痘肌的友善食物，能幫助控制油脂分泌、減輕皮膚角化。

▲▼ 皮膚科醫師教抗痘飲食7大秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃多吃3：適當攝取優質脂肪食物

含有「不飽和脂肪酸」的食物，像是鮭魚、鯖魚、鮪魚、沙丁魚等深海魚類或是堅果、橄欖油，都可以幫助皮膚減少出油、抗發炎，油痘肌、容易長粉刺、痘痘的人可以多吃。

＃多吃4：豆類、豆製品

豆類、豆製品含有的大豆異黃酮，有類似雌激素的作用，可以對抗皮膚出油，同時也能幫助改善皮膚的出油和發炎，但像是豆漿建議要選擇不加糖的。

最後醫師也提醒，除了以上的飲食重點，多喝水、少熬夜也不能忽略，比你用30瓶精華都管用！

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 黑頭, 痘痘肌, 抗痘, 飲食, 食物, 關鍵, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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