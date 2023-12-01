fb ig video ETtoday search mobile

Jennie香奈兒羊毛外套暖呼呼又可愛　3款黑外套時髦遊英國

>

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie身穿要價逾40萬元的香奈兒羊毛滾邊皮外套。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Jennie近日分享英國行的穿搭，她除了參加英國國宴、接受英王查爾斯三世頒發榮譽勳章盛裝亮相外，其他私人時光都以寬鬆的黑裝上街，一派休閒的裝扮兼顧保暖需求，每一款外套都大有來頭，最吸睛的莫過於香奈兒羊毛滾邊皮外套，要價逾40萬元。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie將法國品牌Jacquemus的黑衫當外套。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie是香奈兒大使，備受品牌寵愛，她的英國行帶上香奈兒雙排扣的皮外套，袖口、口袋與縫邊都裝飾棕色的毛茸茸羊毛，不僅卡哇伊也暖呼呼；皮衣果然是秋冬必備的時尚單品，Jennie另一件黑色Loewe皮衣也時髦有型，以柔軟納帕皮革製成的連帽皮衣比想像中輕盈，她穿上身並配上Jacquemus牛仔褲當登機裝。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿約15萬元的Loewe黑色皮衣搭牛仔褲。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

法國品牌Jacquemus是Jennie另一愛牌，曾多次出席其時裝大秀，此次英國行將Jacquemus寬大硬挺的黑衫當外套穿，極簡設計與俐落輪廓相當低調，若不是胸前裝飾的Logo布條，還真難讓人認出品牌，由於她穿此品牌相當頻繁，粉絲紛紛期待將來能推出Jacquemus x Jennie聯名系列，對她的潮流品味十分認同。

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒, Loewe, Jacquemus

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

Tiffany竟推青銅雕像　內藏寶石手環放閃

Tiffany竟推青銅雕像　內藏寶石手環放閃

星巴克12月「連續27天」買一送一！　滑手機1分鐘爽賺1杯

星巴克12月「連續27天」買一送一！　滑手機1分鐘爽賺1杯

「童顏女神」2NE1 Sandara來台秒吃麻辣鍋！狂比愛心寵粉甜喊「好想你們」

「童顏女神」2NE1 Sandara來台秒吃麻辣鍋！狂比愛心寵粉甜喊「好想你們」

越吃越年輕！營養師曝5種「抗發炎食物」　抗老凍齡還健康 在家中哪裡最自在？日網神準心測分析你「生命中的關鍵貴人」 超準！第一眼看到獅子還是樹？精闢剖析你是「哪一種人」 Tiffany竟推青銅雕像　內藏寶石手環放閃 營養師：孕期飲食把握「3個重點」，讓你遠離缺鐵性貧血 「焦慮不是敵人，是過度保護你的朋友」　停止內耗6件事必須知道 冬天甩肉謹記瘦身5攻略！ 早餐吃「水煮蛋」效果更加倍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面