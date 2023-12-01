Jennie香奈兒羊毛外套暖呼呼又可愛　3款黑外套時髦遊英國

▲Jennie身穿要價逾40萬元的香奈兒羊毛滾邊皮外套。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Jennie近日分享英國行的穿搭，她除了參加英國國宴、接受英王查爾斯三世頒發榮譽勳章盛裝亮相外，其他私人時光都以寬鬆的黑裝上街，一派休閒的裝扮兼顧保暖需求，每一款外套都大有來頭，最吸睛的莫過於香奈兒羊毛滾邊皮外套，要價逾40萬元。





▲Jennie將法國品牌Jacquemus的黑衫當外套。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie是香奈兒大使，備受品牌寵愛，她的英國行帶上香奈兒雙排扣的皮外套，袖口、口袋與縫邊都裝飾棕色的毛茸茸羊毛，不僅卡哇伊也暖呼呼；皮衣果然是秋冬必備的時尚單品，Jennie另一件黑色Loewe皮衣也時髦有型，以柔軟納帕皮革製成的連帽皮衣比想像中輕盈，她穿上身並配上Jacquemus牛仔褲當登機裝。





▲Jennie穿約15萬元的Loewe黑色皮衣搭牛仔褲。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

法國品牌Jacquemus是Jennie另一愛牌，曾多次出席其時裝大秀，此次英國行將Jacquemus寬大硬挺的黑衫當外套穿，極簡設計與俐落輪廓相當低調，若不是胸前裝飾的Logo布條，還真難讓人認出品牌，由於她穿此品牌相當頻繁，粉絲紛紛期待將來能推出Jacquemus x Jennie聯名系列，對她的潮流品味十分認同。