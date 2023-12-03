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網點評最新「交換禮物」地雷TOP5！彩妝上榜　可愛玩偶實用率很低

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實習記者施至真／綜合報導

聖誕交換禮物「地雷清單」先筆記！聖誕節最重要的環節，絕對是和朋友互相送禮、表示祝福，除了馬克杯、圍巾、護手霜等老掉牙的大雷物，今天盤點5個網友最新點評的地雷禮物，像是彩妝品、客製化禮品通通上榜，這次挑禮物絕對不要送！

＃彩妝類產品

彩妝類看似是神仙好禮，其實不然，如果不確定朋友的喜好，其實很容易踩雷，像是膚質不同、膚色冷暖色調不同，這些都是選擇彩妝、保養品的關鍵，即使這些都知道了，個人喜好還是有別。像是眼影，選錯色調反而容易顯髒又腫泡；而擦上不適合的口紅色系，更容易顯老、顯蠟黃！

▲交換禮物雷品。（圖／實習記者施至真攝）

▲彩妝、皮夾都上榜交換禮物雷品。（圖／實習記者施至真攝，下同）

＃皮夾

皮夾、卡夾等小物，看起來是很不錯的選項，實際上卻是大地雷！皮夾不僅僅是拿來裝現金和卡片、證件的容器，更是彰顯個人品味、個性和身份地位的象徵物品，除了考慮品牌、材質、耐用度，大小厚薄度也是關鍵。不少男生習慣將皮夾塞進口袋，而女生的小廢包大部分只放得下卡夾、零錢包，因此如果不了解對方的習慣和喜好的品牌，送錯就會成為雷品，甚至不知道到底該不該用。

＃客製化物品

精心挑選的客製化物品超用心，但也要注意實用度和整體顏值，像是刻上對方名字，或是印有照片的客製化小物，雖然富有心意，對方卻不一定想拿出來使用，就有網友表示「馬克杯印上照片，絕對是最不知道該拿它怎麼辦的禮物」、「手織圍巾心意滿滿，但我不怕冷用不到圍巾」。

＃香氛類生活小物

除了護手霜外，擴香類、香氛類產品也容易踩雷，大部分的人都有自己喜歡的氣味，即使「可接受」也不表示喜歡，像是最簡單的玫瑰調香水，就可以有各種香調，網友表示「收到不喜歡的香調好困擾」、「真的不想再收到護手霜啦！」因此送上香氛類生活小物前，還是必須先了解對方的喜好唷。

▲交換禮物雷品。（圖／實習記者施至真攝）

＃玩偶、抱枕

可愛的玩偶和抱枕誰不喜歡？但拿到玩偶後，放在家裡其實很佔空間，加上拿到就堆角落沒使用，長久下來容易累積灰塵，也因此上榜交換禮物最不想收到的禮物清單。

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關鍵字：

交換禮物, 聖誕禮物, 地雷禮物, 地雷, 禮物, 聖誕節

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