5個小物輕鬆打造居家聖誕氛圍！雪人夜燈超可愛、冬季街景掛畫很療癒

實習記者劉于禎／綜合報導

令人引頸期盼的聖誕節即將到來，想好要怎麼布置了嗎？在這個匆忙快速的時代，慢下來好好享受生活是很重要的一件事，再忙碌也不能少了儀式感，讓以下5個療癒小物，幫你輕鬆打造家裡的聖誕節氣氛吧。

藍芯花藝 聖誕果實花圈

要說最有聖誕節氣氛的裝飾小物，絕對少不了聖誕花圈！這個聖誕花圈集結了所有節慶元素，不論是松果、麋鹿還是被白雪覆蓋，只要掛在門口上，就能感受濃濃聖誕味，連鄰居也感染到這個幸福節日的氣氛。

▲簡單掛上一個聖誕果實花圈，就能感受濃濃聖誕味。（圖／翻攝自PINKOI官網）

波蘿選畫所 聖誕夜的街道掛畫

下班後回到家就是孤單一個人的北漂族，這幅矗立在街上高大的聖誕樹掛畫，讓家中一秒溫馨又具意境，伴隨著溫和閃爍的黃色燈光，畫中來來往往的行人就和你一樣嚮往著，只要點個蠟蠋、再配上一杯溫暖的熱紅酒，一個人過節也很好。

▲波蘿選畫所 聖誕夜的街道掛畫。（圖／翻攝自PINKOI官網）

United Collective Design Show My Heart 地精

快把這兩隻超可愛又熱情的小地精帶回家！分別戴上紅色與綠色格紋帽子，手裡拿著愛心誠懇在表達他們的愛，適合擺放在家裡任何地方，也能結合桌上型聖誕樹打造出俏皮可愛的聖誕風格，每一隻都是手工製作，就像你一樣是世上獨一無二的存在。

▲United Collective Design Show My Heart 地精，88折，NT$704。（圖／翻攝自United Collective Design官網）

Belleek Living 雪人娃娃頭LED夜燈

可愛到融化的雪人，戴上毛茸茸的圍巾和毛帽，在漆黑的夜晚用溫暖治療的笑容照亮你，讓你感受到滿滿的幸福感圍繞，而且只要裝電池就能發亮，可以擺在家中各個角落，也是聖誕交換禮物的首選。

▲Belleek Living 雪人娃娃頭LED夜燈，NT$1,050（圖／翻攝自Belleek Living官網）

Costco 聖誕裝飾玩偶

近期走進好市多，隨即就會看到滿滿的聖誕裝飾，這組聖誕老人與企鵝組合的玩偶，編輯發現鄰居擺在家門口，很有節日氣氛也特別可愛，每天出門上班時看到都會會心一笑，另外也有雪人與麋鹿款，600元的價格就能帶回家，真的很值得。

▲Costco 聖誕裝飾玩偶 2入組，NT$569。（圖／翻攝自Costco官網）