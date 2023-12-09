fb ig video ETtoday search mobile

5個小物輕鬆打造居家聖誕氛圍！雪人夜燈超可愛、冬季街景掛畫很療癒

>

實習記者劉于禎／綜合報導

令人引頸期盼的聖誕節即將到來，想好要怎麼布置了嗎？在這個匆忙快速的時代，慢下來好好享受生活是很重要的一件事，再忙碌也不能少了儀式感，讓以下5個療癒小物，幫你輕鬆打造家裡的聖誕節氣氛吧。

藍芯花藝　聖誕果實花圈

要說最有聖誕節氣氛的裝飾小物，絕對少不了聖誕花圈！這個聖誕花圈集結了所有節慶元素，不論是松果、麋鹿還是被白雪覆蓋，只要掛在門口上，就能感受濃濃聖誕味，連鄰居也感染到這個幸福節日的氣氛。

▲▼聖誕節療癒小物。（圖／翻攝自品牌官網）

▲簡單掛上一個聖誕果實花圈，就能感受濃濃聖誕味。（圖／翻攝自PINKOI官網）

波蘿選畫所　聖誕夜的街道掛畫

下班後回到家就是孤單一個人的北漂族，這幅矗立在街上高大的聖誕樹掛畫，讓家中一秒溫馨又具意境，伴隨著溫和閃爍的黃色燈光，畫中來來往往的行人就和你一樣嚮往著，只要點個蠟蠋、再配上一杯溫暖的熱紅酒，一個人過節也很好。

▲▼聖誕節療癒小物。（圖／翻攝自品牌官網）

▲波蘿選畫所 聖誕夜的街道掛畫。（圖／翻攝自PINKOI官網）

United Collective Design　Show My Heart 地精

快把這兩隻超可愛又熱情的小地精帶回家！分別戴上紅色與綠色格紋帽子，手裡拿著愛心誠懇在表達他們的愛，適合擺放在家裡任何地方，也能結合桌上型聖誕樹打造出俏皮可愛的聖誕風格，每一隻都是手工製作，就像你一樣是世上獨一無二的存在。

▲▼聖誕節療癒小物。（圖／翻攝自品牌官網）

▲United Collective Design Show My Heart 地精，88折，NT$704。（圖／翻攝自United Collective Design官網）

Belleek Living　雪人娃娃頭LED夜燈

可愛到融化的雪人，戴上毛茸茸的圍巾和毛帽，在漆黑的夜晚用溫暖治療的笑容照亮你，讓你感受到滿滿的幸福感圍繞，而且只要裝電池就能發亮，可以擺在家中各個角落，也是聖誕交換禮物的首選。

▲▼聖誕節療癒小物。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Belleek Living 雪人娃娃頭LED夜燈，NT$1,050（圖／翻攝自Belleek Living官網）

Costco　聖誕裝飾玩偶

近期走進好市多，隨即就會看到滿滿的聖誕裝飾，這組聖誕老人與企鵝組合的玩偶，編輯發現鄰居擺在家門口，很有節日氣氛也特別可愛，每天出門上班時看到都會會心一笑，另外也有雪人與麋鹿款，600元的價格就能帶回家，真的很值得。

▲▼聖誕節療癒小物。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Costco 聖誕裝飾玩偶 2入組，NT$569。（圖／翻攝自Costco官網）

關鍵字：

聖誕節, 療癒小物, 裝飾, 玩偶, 小夜燈, 雪人, 地精, 生活

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

總是瘦不下來？營養師教你打造「減肥腦」：讓身體去適應好的習慣

總是瘦不下來？營養師教你打造「減肥腦」：讓身體去適應好的習慣

誕生石配珍珠可愛爆擊　當幸運珠寶剛剛好

誕生石配珍珠可愛爆擊　當幸運珠寶剛剛好

楊冪超仙羽毛禮服網讚「美得太過份」　劉詩詩自帶氣質化身茉莉公主 「媽生感」肌膚當道！藥妝通路「底妝熱賣排行榜」一次公開 CITIZEN綠面錶呼應聖誕樹色調　不只帥還能辨方位 超夯「蛋白質減重法」一周體脂降3%！　正常吃也能養成易瘦體質 王子邱勝翊被親友拜託買鞋自嘲「一樣要排隊」　與温貞菱都變亞瑟士熟客 減肥失敗？營養師曝「讓你瘦不了」5個壞習慣：第2超多人都中 超準！從「拿手機方式」看內在性格　「雙手握著」很在意他人看法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面