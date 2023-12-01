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范冰冰化身暗黑蝴蝶超有氣場！「蝴蝶結點綴美背」轉身S曲線驚艷紅毯

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記者鮑璿安／台北報導

大陸女星范冰冰一向是紅毯上的矚目焦點，最近現身第34 屆新加坡國際電影節開幕式，她換上Stéphane Rolland黑色高訂禮服，精靈般的美貌駕馭這套戲劇性的戰袍，隨著蝴蝶結若隱若現秀出美背曲線，果然掀起熱議。

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝自微博范冰冰工作室）

▲ 范冰冰現身新加坡國際電影節開幕式，穿著法國設計師品牌Stephane Rolland2023秋冬系列高訂系列禮服。（圖／翻攝自微博范冰冰工作室）

范冰冰在紅毯上一直在突破自己的舒適圈，這次造型選擇了暗黑色禮服，來自法國設計師品牌Stephane Rolland2023秋冬系列高訂系列，全黑色戰袍以剪裁為一大亮點，背部運用浮誇鮮明的立體塔夫綢結呈現蝴蝶結般的面貌，視線從正面看去就像是范冰冰披上仙子蝶翼，格外有夢幻感，彰顯Stephane Rolland以建築輪廓襯托女性魅力的設計語言。

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝自微博范冰冰工作室）

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝自微博范冰冰工作室）

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝自微博范冰冰工作室）

▲ 范冰冰後背的立體塔夫綢結若隱若現秀美背 。（圖／翻攝自微博范冰冰工作室）

范冰冰以簡單的中分盤髮和淡妝出鏡，隨著工作室放送多張美照，每個角度都有看頭，轉身之際鏤空元素曬出白皙美背曲線，黑絲絨材質與珠寶相互映襯，顯得高貴優雅又帶點神秘感，也見識到范冰冰駕馭禮服的出眾能力。

關鍵字：

范冰冰, 新加坡, 電影節, Stephane Rolland

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