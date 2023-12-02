2NE1 Dara 39歲神凍齡！臉乾就噴美容油噴霧　「以油養膚」還原光澤肌

實習記者施至真／綜合報導

前南韓女子天團2NE1成員Dara（Sandara Park），從出道就被封為「童顏女神」，39歲的她仍是集帥氣與可愛於一身，近日出席英國藝術家Philip Colbert全新限量聯名系列《LOBSTER IN ADVENTURE》開幕活動，睽違9年訪台，更大秀中文對粉絲甜喊「好想你們」！私下經常搭飛機出席全球各地活動的Dara，其實就是靠美容油噴霧保養，才能養成細嫩的不老神顏！

▲2NE1 Dara來台甜喊「好想你們」。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



K-POP二代女團2NE1成員Dara（Sandara Park），近日來台參加ADV_LABEL X PHILIP COLBERT聯名系列開幕活動，睽違9年訪台，更大秀中文對粉絲甜喊「好想你們」！Dara穿著Oversize的龍蝦圖騰紅色連帽上衣，搭配口袋拼接寬褲、厚底靴現身，甜美又可愛的街頭混搭風，加上神仙美顏、彈嫩肌膚，完全看不出今年已39歲！經常搭飛機在全球各地跑活動的她，除了勤奮保養、補充水分，最重要的是覺得皮膚乾燥時，就噴一下含有美容油的噴霧，避免長出無法消除的細紋。

韓國的天氣乾燥，加上工作關係，經常在全就各地飛來飛去，無論是時差還是氣候差異，都容易讓皮膚因為乾燥不適應，而長出小細紋，也因此Dara習慣「以油養膚」。近年開始流行使用精華美容油來保養，不像傳統的油保養厚重黏膩，美容油可以輕鬆被肌膚吸收，最重要的是可以快速緩解乾燥。

除了使用含有美容油的噴霧，增加臉部肌膚的滋潤度之外，還可以利用美容油精華按摩全臉，緊緻肌膚、找回明亮光澤，讓氣色變好、妝容更服貼，難怪Dara年近40，仍保有超彈嫩的童顏美肌！

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另外，Dara也會利用泡澡，促進新陳代謝、排除老廢角質、消除水腫，讓身心放鬆，隨時都能讓自己保持完美狀態。