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5款「裸妝」粉底液打造早春奶油肌　媚點超好推、NARS小光瓶能養膚　

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實習記者劉于禎／綜合報導

隨著春節到來，進入早春季節，妝容也要跟著輕透起來，THREE日本首席彩妝師提出今年「Quiet Beauty」是趨勢，只要淡淡的底妝打造自然妝感，再著重眼妝、腮紅或唇妝其中一個重點就有質感美顏。極簡妝容成為潮流，在底妝就更強調淨透光澤感，以下五款cosme網友推薦「裸妝」粉底液，從開架到專櫃都有。

media媚點 極上粉嫩保濕粉底霜

媚點保濕粉底霜在推出後就被封「奶茶系粉底」稱號，滑順質地很好推開，添加了玻尿酸及水溶性膠原蛋白等高保濕成分，打造清透的自然光澤感，同時遮瑕力跟持妝力也都很不錯，以少量多次疊加也不會讓人覺得妝感很重，百元價格更是開架CP值非常高的底妝選擇。

▲開架粉底 。（圖／記者陳美伶攝）

▲media媚點 極上粉嫩保濕粉底霜，NT$330。（圖／記者陳美伶攝，下同）

媚比琳 FIT ME反孔特霧粉底液 PRO版

有「國民粉底液」頭銜的FIT ME反孔特霧粉底液，幾乎是許多女生的愛用款，創新8倍速吸油粉體，吸收油脂同時鎖住水分，打造輕盈零粉感的輕裸底妝，升級後妝感更持久，整天下來還是自然奶油肌，不僅是年度熱賣第一名粉底，也獲選2023@cosme台灣美妝大賞亞軍。

▲開架粉底 。（圖／記者陳美伶攝）

▲媚比琳 FIT ME反孔特霧粉底液 PRO版，NT$469。

NARS 裸光肌萃粉底精華

NARS小光瓶「裸光肌萃粉底精華」加進70%植萃養膚成分，上妝同時養膚還有高遮瑕力，輕透質地直接用手推開就有服貼自然度，也推薦用氣墊粉撲輕拍上臉，輕鬆打造光透感裸肌。

▲NARS 裸光肌萃粉底精華，NT$1,900。（圖／品牌提供）

蘭蔻 零粉感光澤持妝粉底

蘭蔻零粉感系列都有超強的控油力與遮瑕感，2023下半年將小奶蓋改版升級全新光澤感的妝效單品，一抹瞬間在肌膚打造澎潤無瑕妝感，還找回那道仙女光，更添加90%保濕養膚精華，非常適合乾肌女孩，用過真的回不去。

▲▼滋潤粉底液。（圖／翻攝自品牌官網）

▲蘭蔻 零粉感光澤持妝粉底，NT$2,250。（圖／品牌提供）

GUERLAIN 嬌蘭 24K純金持久無瑕粉底，NT$3,700

嬌蘭24K純金持久無瑕粉底可以說是粉底天花板，號稱一擦就有「貴婦奶油肌」非常受到粉絲喜愛，添加了85%青春煥采活膚成分，修飾力與遮瑕力都優秀，薄擦就是裸透質感妝，保濕底子打好透出來的光澤感會更美。

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關鍵字：

粉底液, 嬌蘭, 蘭蔻, 媚點, 裸妝

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