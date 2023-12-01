周潤發現身LV男裝秀否認是白馬王子　宋仲基穿瑪莉珍鞋超可愛

記者林明瑋 / 綜合報導

菲董（Pharrell Williams）擔綱設計的LOUIS VUITTON（LV）男裝邁入第二季，2024早秋男裝秀在香港臨著維多利亞港的星光大道舉行，現場星光果然不得了，連鮮少出現在時尚場合的周潤發都捧場，全身白的他與同樣白色打扮的太太陳薈蓮一同看秀，但否認自己是白馬王子，還有郭富城、古天樂、劉俊謙、林嘉欣，加上台灣代表林柏宏、劉以豪、韓星宋仲基、Stray Kid成員Felix等等，陣容堪比頒獎典禮紅毯。

▲周潤發與太太陳薈蓮捧場LV在香港舉辦的2024早秋男裝秀。（圖／CFP）





▲白色打扮的宋仲基，搭配白襪與瑪莉珍鞋。（圖／CFP）





▲郭富城一身Daimer西裝現身看秀。（圖／CFP）



▲林柏宏選擇LV 2024春夏的棒球外套，相當亮眼。（圖／CFP）

LOUIS VUITTON（LV）2024早秋男裝秀充滿歡愉閒情，彷彿把長久以來專屬於早春的度假感挪移到了秋日，秀場佈置成度假海邊，沙地、海水、港灣上的帆船，最後還有無人機排列出「LVovers」字樣，氣氛滿滿。放大的Damier格紋染上清新色調、Monogram也有新解，與網狀圖案結合頗有海浪的律動感，水手帽是不可或缺的配件，還有白襪搭配樂福鞋、涼鞋，宋仲基已經搶先穿著白襪與瑪莉珍鞋看秀，出色又可愛。

菲董接受外媒採訪時，談到腦中的靈感畫面是一名香港商務人士到夏威夷度假，但中途必須返港參加會議，他將水手服裝、度假風情，以及充滿休閒氣氛的色彩、花卉融合，一切悠然又講究，打造出未來風格紳士樣貌，最後他穿著短版雙排扣白色西裝，戴著編織水手帽與招牌的鑲鑽墨鏡，這次還是心形鏡片，開心出場謝幕。

▲菲董戴著水手帽與愛心鑽石墨鏡謝幕。（圖／翻攝LouisVuitton IG）

【更多男裝秀】

CELINE的2024夏季男裝秀以影片方式發布，以「Delusional Daydream」為主題，把妄想、白日夢放進創意，影片由CELINE設計總監Hedi Slimane一手執導拍攝，青春男子身形纖瘦，穿著一套套叛逆奢華的服飾，漫步在鏡面伸展台上，除了去性別化，也將17世紀的服裝元素融入，男女、古今交錯，成就出2024的夏季風情。



▲CELINE 2024夏季男裝。（圖／品牌提供）

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