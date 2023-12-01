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宋江《與惡魔有約》正裝誘惑太撩人　《Sweet Home 2》開播不怕劇荒

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實習記者施至真／綜合報導

韓國鮮肉男星宋江近期新戲滿檔，與金裕貞主演的浪漫奇幻韓劇《與惡魔有約》，帥度破表超犯規，劇中飾演長生不老的惡魔，穿上西裝，英俊挺拔的模樣令人無法抗拒，讓粉絲狂喊「心臟漏拍受不了」！另外，《Sweet Home2》重磅登場，原班人馬強勢回歸，讓人興奮期待，聖誕、跨年追劇完全不怕劇荒。

電眼男神宋江，無論飾演渣男還是知性美男，都令人無法抗拒，這回與「小全智賢」金裕貞共同演出《與惡魔有約》，飾演不老的惡魔「鄭九元」，並與金裕貞飾演的財閥千金，從冤家發展出浪漫戀情，劇中除了這對歡喜冤家的戀愛故事，更受粉絲注目的是宋江穿上西裝後的挺拔模樣，撩味十足，實在太吸睛！

宋江在《與惡魔有約》中，多以黑色系俐落西裝現身，優雅、高冷，展現沉穩出眾的不凡氣質，內著白襯衫，外搭大翻領合身西裝外套，V領設計隱隱約約露出胸膛，實在太撩心！

▲宋江新劇。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

▲《與惡魔有約》中，宋江多以黑色系西裝現身。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official，下同）

▲宋江新劇。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

除了基本色系，宋江也穿上亮眼的森林綠西裝外套，內裡一樣著用白色襯衫，簡單搭配就能打造率性、瀟灑風格，讓人目不轉睛。

▲宋江新劇。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

讓粉絲興奮期待的《Sweet Home 2》12月1日終於上線，除了原班人馬宋江、李陣郁、李施昤、高旻示、朴圭瑛外，也加入許多重要的新角色。第一季末，宋江飾演的「車賢秀」變身成保有自我意識的特殊感染者，並前往栗島特別災難基地，找尋治療人類怪物化的方法，而第二季的劇情將如何發展，也讓粉絲感到相當期待。

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▲讀心圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

宋江, 與惡魔有約, 正裝, 西裝, SweetHome2

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