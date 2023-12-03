《以愛為營》白鹿戲外穿搭堪稱教科書！亮色針織衫、帽T+泡泡襪超減齡

文／美人圈

近期陸劇《以愛為營》開播，白鹿在劇中的穿搭幹練又不失俏皮，每一套都是秋冬穿搭指南，在戲外白鹿一樣是寶藏級別的穿搭教科書，29歲的她靠超聰明搭配技巧穿出減齡效果，整個人活潑稚氣還仙氣滿滿。這次小編就整理出《以愛為營》白鹿戲外7大超減齡穿搭！秋冬亮色系針織衫是關鍵，泡泡袖元素修飾頭身比，快來一起往下看看！

白鹿超減齡穿搭

1：亮色系針織衫

白鹿近期超常身著針織衫現身劇組，與一般一不小心就會變成老奶奶穿搭的針織衫不同，白鹿在色系的選擇上通常會挑選明亮的色調，今年流行的多巴胺穿搭就是她的穿著重點之一，再適當的搭配上相對應色的帽子或圍巾，整個人就能顯得活潑又稚氣，是減齡穿搭的關鍵！

▲白鹿近期現身劇組常穿針織衫。（圖／微博@白鹿my、@MonLuna·白鹿）

2：貝雷帽+學院風穿搭

不知道你們有沒有發現，白鹿在戲裡戲外都經常以貝雷帽+學院風的穿搭示人，不論是搭配襯衫或是針織衫，只要配上百褶短裙，再戴上貝雷帽，就能整個人顯瘦又顯腿長，加上蝴蝶結等少女元素點綴，直接變身今年流行的「甜妹風」，這樣的造型搭配除了減齡外，也能仙氣滿滿。

▲白鹿戲裡戲外都愛貝雷帽+學院風穿搭。（圖／微博@白鹿my，下同）

3：小香風穿搭

一樣是在戲裡戲外都能見到的小香風穿搭，白鹿會避開過長的版型，以免顯得老氣，在色系上也都盡量選擇黑、白、粉等少女色為主，除了顯皮膚白、也顯得更加知性，還有富家小姐的氛圍。白鹿還會再加上些小飾品點綴，像是蝴蝶結、髮夾、貝雷帽等等，都是不會讓穿搭太過老氣的亮點！

▲小香風穿搭避開過長的版型就不會顯得老氣。（圖／微博@白鹿my、@Alongtheway妍途·白鹿）

4：寬鬆大學T

千萬不要覺得大學T穿起來沒亮點，白鹿絕對是完美穿搭模板，其實只要抓住一大重點就能輕鬆擁有減齡穿搭，那就是髮型！白鹿在身著這類寬鬆的大學T時都一定會扎起頭髮，不論是慵懶丸子頭或是朝氣馬尾，都比披頭散髮來得好，關鍵是扎起頭髮整個人也能更顯活力！

5：下衣失蹤穿法

初秋穿搭真的超適合白鹿這種下衣失蹤穿法，帽T+泡泡襪也是今年眾多流行之一的穿著搭配，白色帽T搭配黑色短褲簡單舒適，再背上雙肩包，下搭泡泡襪&樂福鞋，完全就是妥妥的美式復古校園風，既青春又少女！

6：鎖骨適當露膚

如果是是微胖或方臉、圓臉的朋友們，一定要參照白鹿的鎖骨露膚穿搭重點！上衣可選擇大方領或是V領，鎖骨部分適當的露膚能讓你的臉與露出的部分連成一體，凸顯脖頸優勢，這樣不僅整個人顯瘦，看起來也更輕盈。

7：泡泡袖&娃娃領上衣

白鹿在衣服上喜歡選擇些正肩短款修身的版型，同時點綴一些泡泡袖&娃娃領的元素，輕鬆甜美的氣息立馬展現，而且這類造型的衣服也能夠很好的修飾頭身比，下身再搭配簡單的短裙或牛仔褲，整個人就能活力又減齡，普通女孩也能輕鬆駕馭住！

▲白鹿喜歡選擇正肩短款修身的版型。（圖／微博@白鹿my、@Alongtheway妍途·白鹿）

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