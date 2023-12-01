半夜別手癢調腕錶日期　避開「禁區」小撇步公開

▲調整機械錶日期應避開晚上9時至凌晨3時，此為CITIZEN Series 8日期顯示自動錶。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

不少人可能耳聞「半夜不要調（機械）錶」，這不是都會傳說，但正確說法應是「不要調有日期顯示的機械錶」，因為帶有日期顯示的機械錶會自動換日，當開始進行換日動作卻操作快調日期功能，可能會損害機芯結構，禁區大約是晚上9時至凌晨3時，精準的禁區時段依各機芯設計而異，可以肯定是半夜千萬別手癢調整日期了。



▲MIDO代言人金秀賢戴Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕錶，37,500元。（圖／MIDO提供，以下同）





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如此一來，肯定有錶迷會陷入慌亂，因為不知道究竟現在顯示時間是白天抑或晚上，無法判對是否可以調整日期，鐘錶評論家與收藏家曾士昕提供操作小撇步，他表示：「時針先調到6時位置無論日或夜都沒有禁區問題，接著將日期快調到當下的前一天，然後以轉動指針方式調到正確時間與日期，是最安全的做法。」

▲勞力士Oyster Perpetual Datejust 41腕錶白色黃金及蠔式鋼款，341,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

少數機芯則不在此限，由於設計關係任何時段都能調整日期，勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Datejust 41腕錶搭載的3235型機芯即為最佳範例，具快調瞬跳日曆，隨時都能調整。購買腕錶時不妨向店家確認機芯是否有「禁區」，避免操作失當傷了愛錶。