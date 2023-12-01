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你是容易出軌的人嗎？超準心測占卜感情忠誠度

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自小紅書

你是不是容易出軌的人？以下這個在《小紅書》爆紅的心理測驗，可以透過你的第一印象，來測試你的感情忠誠度，快來看看有沒有準。

Q：憑第一直覺，選一張有感應的牌。

▲心理測驗,心測,占卜,愛情,出軌,。（圖／小紅書）

A.

選到第一張牌的你出軌機率非常高，你喜歡冒險的感覺，也熱愛刺激，對於一成不變的生活總覺得乏味無趣，有趣的是你常常見一個愛一個，喜歡的時候真的很喜歡，說不愛也可以立刻收回感情，比起天長地久你更喜歡短暫的浪漫火花。

B.

選到第二張牌的你出軌的機率偏高，你不會到處尋求刺激或是追逐新戀情，但是只要身邊有誘惑的對象，很容易就會深陷泥沼之中，尤其是最扛不了對方的熱情邀約，是屬於比較經不起引誘的人，很難拒絕感情的到來。

C.

選到第三張牌卡的你出軌機率還好，算是一般般，你可能會有移情別戀的想法，但是就僅限於犯犯花痴、想想而已，沒有勇氣去踏出第一步，而且你在感情裡面是會認真付出的類型，如果對方受到委屈，你也會降低自己的底線，去包容對方。

D.

選到這張牌的你出軌機率很低，你對於另一半的佔有慾很強烈，所以你跟對方都不會可能有其他想法，但是偶爾你會把對朋友或是異性的好感誤以為是動心，比如朋友的一句關心或是突然一陣子頻繁的聊天，你就會錯把這種感情當作愛情。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜, 愛情, 出軌

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