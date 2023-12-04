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溫差10度怎麼穿？無印、GU「5單品」保暖不臃腫　忽冷忽熱也不怕

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實習記者施至真／綜合報導

近期天氣變化大，常常早晚溫差相差10度，讓人很難穿衣服，擔心不夠保暖讓身體吃不消，穿太厚又很困擾。面對穿衣的窘境，今天整理了無印良品和GU超實穿5單品，不臃腫厚重、還能保暖，抵抗早晚十度溫差，就算忽冷忽熱也不怕著涼！

＃無印良品實用單品推薦

內起毛連帽上衣

最夯休閒單品絕對是帽T，這件使用具有彈性的二重織布料製成，方便活動、親膚柔軟且保暖，除了單穿擋風之外，內搭發熱衣、普通上衣，保暖效果更加倍！側邊口袋設有拉鍊，袖口有拇指扣，避免袖子往上捲，營造微運動風的率性的態度。

▲溫差大單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲保暖與率性兼具的內起毛連帽上衣。（圖／翻攝無印良品官網，下同）

▲溫差大單品。（圖／翻攝無印良品官網）

保暖V領開襟衫

近年開始流行多層次穿搭，不少品牌推出開襟外套，各種版型、材質、印花紋路通通有。這款領口使用V領剪裁無法單穿，適合當成外套，內裡搭配高領上衣，層次穿搭保暖又時髦好看，輕鬆製造慵懶隨興感。

▲溫差大單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲萬能層次搭配單品首推保暖V領開襟衫。

絨毛刷毛背心

背心可以說是冬天最實搭，卻又最容易被忽略的單品。外層選用羊羔毛材質布料，內裏搭上滑順的再生聚酯纖維製成，輕盈、柔軟超好摸，整件選用同一色系，搭配深淺不同色系都很吸睛，完全是懶人保暖救星。

▲溫差大單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲最好摸的絨毛刷毛背心。

＃GU實用單品推薦

半拉鍊針織衫

時髦度破表的半拉鍊針織衫，微貼合身型的剪裁設計，顯瘦又保暖，單穿就很有個性，搭配高領內搭衣更顯層次感，想跟上秋冬的靜奢風，衣櫃裡必須要準備一件！

▲溫差大單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲秋冬很受歡迎的半拉鍊針織衫。（圖／翻攝GU官網，下同）

STYLE-HEAT圍巾

最佳保暖單品就是它！大圍巾的長度、寬度夠，絕對能幫你擋掉大半的風；甚至可以當成披肩、包裹頭部，摺起來也能輕鬆收納，舒適膚觸及柔軟的質感，是讓你全身暖呼呼的時髦配件。

▲溫差大單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲STYLE-HEAT圍巾保暖又好收納。

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▲讀心圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

溫差大, 保暖單品, 無印良品, GU, 冬季保暖

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