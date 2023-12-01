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艾瑪華森「真空西裝」走上紅毯辣翻！　一頭亂髮配紅唇擋不住仙氣

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記者鮑璿安／台北報導

以《哈利波特》系列電影走红的英國女星艾瑪華森（Emma Watson）最近出席電影《We Dare to Dream》的首映會，久違亮相依然驚艷，她身穿Alexander McQueen 西裝外套中空露出性感曲線，結合知性和霸氣的造型頗受好評。

▲▼ Emma Watson 。（圖／CFP）

▲ Emma Watson 身穿Alexander McQueen 西裝外套 。（圖／CFP）

艾瑪華森這次現身紅毯捨棄了柔美的禮服選項，反而選擇身穿英國最具代表性的服裝設計師Alexander McQueen 同名品牌西裝外套，很有她個人特色，俐落的收腰剪裁遊走出率性女性線條，疊搭黑褲充滿正式感，肩膀處則裝飾了鮮明的水晶珠飾，為這身造型注入一絲吸睛元素。

▲▼ Emma Watson 。（圖／CFP）

▲艾瑪華森出席 We Dare to Dream 倫敦首映會。（圖／CFP）

然而最搶鏡的莫過於艾瑪華森的「真空演繹」，她以線條內衣碰撞出性感氣息，挑戰新穎的組合，大方露出美胸成為紅毯上的最佳展現方式，值得一提的是艾瑪華森妝髪呼應這身穿搭，精緻小臉與紅唇、自然垂下的亂髮，一切都恰到好處，依舊讓人視線難以離開。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

艾瑪華森, Emma Watson, Alexander McQueen

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