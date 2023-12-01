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北歐風保養高效又質感滿分！連香味都很療癒一定要收

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

沉穩色調與極簡曲線的北歐風，深受很多人喜愛，以下就盤點多個厲害的北歐品牌，不僅單品用起來很舒服，視覺更是讓人感受到滿滿質感。

＃L:A BRUKET

▲L:A BRUKET,VERSO,VANA,瑞典,北歐。（圖／品牌提供）

來自瑞典的L:a Bruket將北國自然景色與天然環境風土民情，融合進天然保養與香氛之中，從包裝到體驗感受，都讓人擁有滿滿療癒氛圍；從2019年首次登陸台灣之後，短短約4年的時間，就累積大批粉絲，終於在12月於台灣信義區開設全新旗艦店，是繼瑞典瓦爾貝里、瑞典斯德哥爾摩、法國巴黎、德國柏林之後，亞洲第一間開設的街邊獨立門市，單品最齊全還有許多獨家商品，一定要朝聖。

▲L:A BRUKET,VERSO,VANA,瑞典,北歐。（圖／品牌提供）

深色咖啡色瓶身、白色標籤印有產品簡介，L:a Bruket極簡的包裝跟現代紊亂的資訊轟炸，提供留白的想像空間，讓人光是視覺就感受到舒服，裡面更是添加對肌膚有效的成分，自然香氣用起來也很舒壓，品牌也揭露最熱賣的三樣單品，冠軍由護唇膏拿下，接下來則是護手霜、沐浴露，不僅滋潤度很好，使用起來更是體感滿分，放在包包裡面也是很有質感。

＃VERSO

▲L:A BRUKET,VERSO,VANA,瑞典,北歐。（圖／品牌提供）

同樣誕生自瑞典的保養品牌VERSO秉持專業科研與極簡哲學，推出專屬臉部的高效保養，更是領先趨勢先使用了A醇作為保養主題，運用獨家科技打造8倍A醇，改變原先的分子式，讓A醇可以變成天天使用在肌膚上、同時又不會過於刺激的成分。

▲L:A BRUKET,VERSO,VANA,瑞典,北歐。（圖／品牌提供）

VERSO不僅秉持著有效配方，更是把保養程序以1到10做為分類，不需要特別去記保養順序，按照數字就可以完成日常呵護程序，最推薦就是N°7極致逆齡淨膚精露，運用維生素A精華結合菸鹼醯胺成分，搭配上創新科技NEAR 1，打造勻透亮白的緊實肌膚。

＃VANA

▲L:A BRUKET,VERSO,VANA,瑞典,北歐。（圖／品牌提供）

VANA在瑞典語中意思是「聖誕樹」，汲取北歐純淨自然環境為靈感，研發出許多香氛系列單品，像是專屬於北國常見的松樹或是肉桂香氣，打造出清冷淡雅的味道或是溫暖辛香調，最經典的就是香氛蠟燭，圓潤莫蘭迪色調玻璃瓶身可以展現出俐落風格。

▲L:A BRUKET,VERSO,VANA,瑞典,北歐。（圖／品牌提供）

以香氛為出發點，品牌也推出護手霜或是沐浴露等單品，其中，護手霜更是CP值很高的單品，不僅可以滋潤雙手肌膚，同時又很快就吸收，打造細緻的香氣氛圍；沐浴露更是可以讓身上散發香味的同時，更不會有滑膩感，提供完整舒適的清潔感受。

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關鍵字：

L:A BRUKET, VERSO, VANA, 瑞典, 北歐

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