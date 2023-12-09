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4款「圍巾髮型」學起來氛圍感滿滿！簡單一步驟就完成　加碼平價CP款

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實習記者劉于禎／綜合報導

冷颼颼的冬天就該配上一條暖呼呼的圍巾，但長髮女孩最痛苦的就是圍上圍巾後，頭髮總是亂糟糟，那就一起來學4款超有氛圍感的編髮，讓圍巾＋髮型的冬天Look可以時尚又有型。

俏皮雙馬尾

別再只綁村姑低雙馬尾，這款雙馬尾加進兩股辮更減齡，除了能打造高顱頂之外也能修飾後腦勺頭型，對扁頭人非常友好。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

▲俏皮雙馬尾超減齡。（圖／翻攝自小紅書＠宋欣霖，下同）

1.先將頭髮中分成兩份。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

2.單側取前後兩撮頭髮在耳上的高度綁在一起，由外往內繞一圈後拉鬆。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

3.取下面一撮頭髮和剛剛的那撮頭髮纏繞綁成兩股辮（長度大約到咀嚼肌）。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

4.剩餘的頭髮穿過兩股辮，另一邊同上一步驟。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

5.最後，將瀏海扭轉往後夾在側邊就完成了。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

減齡高丸子頭

與圍巾最百搭的髮型就屬高丸子頭，加個髮圈輕鬆夢回高中時期，永遠18歲的各位一定要趕快學起來。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

▲減齡高丸子頭。（圖／翻攝自小紅書@梨渦允允，下同）

1.從頭頂四指寬的距離分區，將後面的頭髮紮成高馬尾，拉緊。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

2.將馬尾扭轉盤起來，用髮圈固定。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

3.將兩側頭髮調整蓬度與剛剛的丸子頭纏繞在一起，調整一下鬢角就搞定。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

蝴蝶結盤髮

這款根本就是溫柔小姊姊的必備冬天髮型，蝴蝶結的造型超級優雅。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

▲蝴蝶結盤髮。（圖／翻攝自小紅書@王如意努力漲粉版，下同）

1.在耳朵高度紮個馬尾，綁到最後一圈時不要全部掏出來，留一半在外面。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

2.上下反轉，將上面的頭髮向下反摺。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

3.兩個髮圈重合地方的中間掏個洞，將整個蝴蝶結轉進洞裡，完成。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

靈動半公主頭

這個髮型真的太適合森林系女孩了，不過於太可愛但又很有氛圍感，一個步驟就可以完成，真的超簡單。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

▲靈動半公主頭。（圖／翻攝自小紅書＠火鍋一米八，下同）

只要在頭頂抓出一縷頭髮，綁起來拉緊就完成，簡單又好看，特別適合長捲髮的女孩。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

學會了編髮之後，就來挑一款好看的圍巾搭配吧。

NET 編織千鳥格圍巾

經典的編織千鳥格隨意搭配都超有質感，200元有找的價格CP值非常高，溫柔粉紅到美拉德咖啡配色都有，趕快來挑個喜歡的顏色吧！

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

▲NET 編織千鳥格圍巾，NT$199。（圖／翻攝自NET官網）

UNIQLO HEATTECH圍巾

這款HEATTECH圍巾男女生都能用，採用細緻羊毛卻不會刺癢，柔軟蓬鬆的布料觸感好又保暖，格紋設計經典不敗，剛好的長度與寬度與任何風格都能搭配，共5款配色網友好評藍格超級好看，一用就愛上，還回購了黃格，全家人都實用。

▲▼ 冬季編髮。（圖／翻攝自小紅書）

▲UNIQLO HEATTECH圍巾，NT$590。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

關鍵字：

編髮, 秋冬, 高丸子頭, 蝴蝶結盤髮, 圍巾, 公主頭, 雙馬尾, 髮型

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