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秋冬換季韓星同款單品跟入手！NewJeans帶火貓耳毛帽、RONRON欽點率超高

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文／美人圈

韓星們的私服穿搭總是受到眾人注目，K-POP的女idol們更是帶來各種好看的時尚風格，今天編輯整理了「2023秋冬韓星同款穿搭」，秋冬換季就跟隨這些時髦的愛豆們，同款百搭單品絕對要入手！

2023韓星的秋冬同款穿搭

1：許允真

首先是來自女團LE SSERAFIM的允真，外型甜美可愛的她，在國外和團員們出門逛街時，選擇了來自韓國設計師品牌「Sculptor」的馬海毛藍色格子上衣。富有學院感的格子設計，加上少女般活力亮眼的藍色，搭配黑色百褶裙，整體給人一種美式校園的甜美氣息。

▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）

▲允真。（圖／IG@jenaissante）

▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）

▲允貞穿馬海毛藍色格子上衣搭配黑色百褶裙。（圖／IG@jenaissante、Sculptor官網）

2：張員瑛

來自女團IVE的張員瑛，擁有一雙大長腿及精緻的臉蛋，身為Miu Miu代言人的她，私服中當然少不了Miu Miu的單品。不過近期她和韓國輕奢品牌「SJSJ」合作，推出兼具優雅和公主感的秋冬系列！無論是休閒的褲裝或是貴氣的裙裝，都散發員瑛特有的溫柔氛圍，不僅甜美又有質感，也比精品更加平易近人。

▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛。（圖／IG@for_everyoung10）

3：Winter

這次aespa回歸染了一頭橘紅色長髮的Winter，如洋娃娃般精緻可愛。Winter的秋冬私服選擇北歐品牌「Toteme」的大衣，配上中性風牛仔寬褲，透著一股簡約的調性和高質感的俐落帥氣，再加上法國知名帽款品牌「Maison Michel」俏皮的熊熊帽子，增添整套穿搭的趣味感，同時注入年輕可愛的元素。

▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Winter染了一頭橘紅色長髮。（圖／IG@imwinter）

4：Rosé

Rosé最新釋出的機場時尚，身穿來自「Toteme」的灰色毛衣，整套簡單地以毛衣和黑色長褲做搭配。Rosé這身穿搭講求舒適、簡約，利用版型好、質感好的基礎款毛衣，打造秋冬的Quiet Luxury，這個冬天不妨參考Rosé的示範！

▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé用灰色毛衣打造秋冬的Quiet Luxury。（圖／IG@roses_are_rosie）

5：Hanni

被女團NewJeans帶火的Y2K小貓毛帽，今年冬天又再次回歸啦！這次成員Hanni在機場穿著黃色「Supreme」的連帽外套，配上來自英國品牌「KNWLS」的貓耳毛帽，結合街頭嘻哈穿搭和Y2K少女的古靈精怪，就像她給人的印象一樣，可帥可甜，這個冬天入手同款貓耳毛帽絕不會錯！

▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Hanni同款貓耳毛帽。（圖／IG@newjeans_official、ssense.com）

6：Minnie

女團(G)I-DLE的泰國成員Minnie，今年與韓國品牌「Rolarola」合作成為新晉代言人，在她的私服中也經常能看到Rolarola的身影，復古溫柔的風情和Minnie貓系的混血臉龐融合，呈現甜美柔和的形象。像她這樣配上黑色的貝雷帽，文藝氣息滿滿，更添氛圍感！

▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）

▲(G)I-DLE Minnie成韓國品牌Rolarola全新代言人。（圖／IG@min.nicha）

7：美珠

女團Lovelyz的成員美珠，因為搞笑的個性及良好的綜藝感，經常出沒在各大綜藝節目中，甚至變成班底。她在節目上所穿的拉鍊式毛衣是來自於韓國品牌「RONRON」，這個品牌經常受到明星的欽點，Jennie曾經穿過的蝴蝶結T-shirt也是來自他們家！芭蕾少女風的浪漫設計吸引女idol們紛紛上身，像是NewJeans的Hanni、LE SSERAFIM 允真、秀智等人都穿過，而且價格還超合理，體驗女星同款就買它！

▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）

▲美珠。（圖／IG@ron.official.ron）

▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie穿過的蝴蝶結上衣來自韓國品牌RONRON。（圖／IG@jennierubyjane）

8：宋雨琦

(G)I-DLE的宋雨琦也太帥了吧！在夜晚的艾菲爾鐵塔前，隨性的白色T-shirt配上帥氣的棒球外套，兼具少年感和孩子氣。這款棒球外套是來自韓國品牌「grooverhyme」，該品牌也有和她合作推出秋冬系列，偏中性的帥氣魅力，交給宋雨琦演繹完全不違和，喜愛這種風格的女孩們參考雨琦的穿搭準沒錯！

▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）

▲(G)I-DLE 宋雨琦。（圖／IG@yuqisong.923）

▲韓星單品 。（圖／翻攝自IG）

▲宋雨琦聯名同款秋冬系列。（圖／IG@grooverhyme）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓星, idol, 穿搭

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