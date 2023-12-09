皮膚蠟黃有救嗎？8個原因＋NG飲食習慣快改掉　日常保養還原冷白皮

文／美人圈

被人說過你肌膚好黃嗎？這種「黃」可不是膚色歧視，而是一種不健康的黃氣，一種不自然的蠟黃感，不僅蓋過了原本的膚色，也讓氣色看起來很糟，甚至比暗沉還難搞定。這篇文章現在就要揭開皮膚暗沉蠟黃的原因和最佳祛黃秘訣，幫你達成高質感的冷白皮！

▲肌膚蠟黃會讓氣色看起來很糟。（圖／BEAUTY美人圈提供，下同）

一、皮膚蠟黃的8個原因

1.高糖飲食、精緻碳水化合物

高糖飲食是皮膚蠟黃的一個常見原因。攝入過多的糖分、精緻碳水化合物，如糖果、甜點和加工食品，可能導致血糖急劇上升，引發糖化現象（glycation）。這種現象會導致過多的糖分與蛋白質分子結合，產生高度反應性的分子，被稱為進一步糖化反應最終產物（Advanced Glycation End Products，AGEs），最終造成膠原蛋白和彈性蛋白的結構受損，使皮膚黯淡失去光澤和彈性，呈現黃色調，也會增加皺紋、加速老化。

2.高脂肪飲食

過多攝取飽和脂肪和反式脂肪，如煎炸食物、快餐和加工肉品，可能導致體內發炎，對皮膚細胞的功能和結構造成損害，導致膚色變暗且不均勻，進一步導致皮膚暗沉蠟黃。選擇健康均衡的飲食，包括健康的脂肪，如Omega-3脂肪酸，對皮膚有益。

3.缺乏維生素和礦物質

營養不均衡也是皮膚蠟黃的原因之一。缺乏關鍵的維生素和礦物質，如維生素C、維生素E和鋅，可能導致皮膚失去健康光澤。

4.過量的油脂分泌

臉一油，就容易顯黃。臉部油脂分泌過多、皮脂腺作用旺盛，可能會導致皮膚變得蠟黃。這是因為過多的油脂可能掩蓋了皮膚的自然光澤，加上與空氣髒污結合、氧化後，看起來更加暗沉。此外，多餘的油脂也可能使皮膚容易出現瑕疵，如粉刺和痘痘，進一步影響膚色。

5.睡眠不足

有些人一熬夜隔天臉色就會泛黃，因為睡眠不足會降低細胞修復過程的效率，同時導致激素失衡，尤其是壓力激素皮質醇的升高，也會造成較多的水分流失，使皮膚變得乾燥，看起來更黯淡無光。

6.生活壓力

長期處於高壓力環境下可能會導致荷爾蒙分泌紊亂、影響黑色素代謝、損害肌膚原有的修復和更新機能。應避免長時間的焦慮和壓力，以確保皮膚保持明亮和有光澤。

7.過度節食或快速瘦身

通過極端的飲食方法或過度的體重減少來快速減肥時，可能會影響身體的營養攝取，導致營養不均衡。無論是過度節食、快速減肥、壓力大到吃不下，都會引發身體的壓力反應，可能引起激素變化，進而影響皮膚的外觀，造成臉凹氣色差。

8.藥物和疾病

某些藥物，例如某些抗生素、抗抑鬱藥物可能導致皮膚變得蠟黃。或是胰臟、肝臟等等的內臟疾病，也可能對皮膚色澤產生影響。

二、皮膚暗沉蠟黃的6種現象

膚色不均勻： 皮膚可能呈現不均勻的色調，部分區域較暗沉，部分區域較蠟黃，影響整體的美觀。有時候甚至是臉部和脖子有明顯色差。

失去光澤：當暗沉和蠟黃的皮膚失去自然光澤，看起來沒有生氣、喪失活力。

毛孔變得更明顯：皮膚蠟黃毛孔看起來變得更明顯，影響皮膚的質感和光滑度。

外觀老化：蠟黃皮膚使人看起來較衰老，因為年輕健康的皮膚通常呈現明亮的膚色。

氣色不佳：氣色變差，看起來疲憊或不健康。

化妝不易貼服：蠟黃的皮膚可能使妝容難以貼服，妝效不佳，也會影響粉底、彩妝的發色效果。

三、如何改善皮膚暗沉蠟黃？5個日常保養秘訣