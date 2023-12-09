皮膚蠟黃有救嗎？8個原因＋NG飲食習慣快改掉　日常保養還原冷白皮

文／美人圈
被人說過你肌膚好黃嗎？這種「黃」可不是膚色歧視，而是一種不健康的黃氣，一種不自然的蠟黃感，不僅蓋過了原本的膚色，也讓氣色看起來很糟，甚至比暗沉還難搞定。這篇文章現在就要揭開皮膚暗沉蠟黃的原因和最佳祛黃秘訣，幫你達成高質感的冷白皮！
▲肌膚蠟黃會讓氣色看起來很糟。（圖／BEAUTY美人圈提供，下同）
一、皮膚蠟黃的8個原因
1.高糖飲食、精緻碳水化合物
高糖飲食是皮膚蠟黃的一個常見原因。攝入過多的糖分、精緻碳水化合物，如糖果、甜點和加工食品，可能導致血糖急劇上升，引發糖化現象（glycation）。這種現象會導致過多的糖分與蛋白質分子結合，產生高度反應性的分子，被稱為進一步糖化反應最終產物（Advanced Glycation End Products，AGEs），最終造成膠原蛋白和彈性蛋白的結構受損，使皮膚黯淡失去光澤和彈性，呈現黃色調，也會增加皺紋、加速老化。
2.高脂肪飲食
過多攝取飽和脂肪和反式脂肪，如煎炸食物、快餐和加工肉品，可能導致體內發炎，對皮膚細胞的功能和結構造成損害，導致膚色變暗且不均勻，進一步導致皮膚暗沉蠟黃。選擇健康均衡的飲食，包括健康的脂肪，如Omega-3脂肪酸，對皮膚有益。
3.缺乏維生素和礦物質
營養不均衡也是皮膚蠟黃的原因之一。缺乏關鍵的維生素和礦物質，如維生素C、維生素E和鋅，可能導致皮膚失去健康光澤。
4.過量的油脂分泌
臉一油，就容易顯黃。臉部油脂分泌過多、皮脂腺作用旺盛，可能會導致皮膚變得蠟黃。這是因為過多的油脂可能掩蓋了皮膚的自然光澤，加上與空氣髒污結合、氧化後，看起來更加暗沉。此外，多餘的油脂也可能使皮膚容易出現瑕疵，如粉刺和痘痘，進一步影響膚色。
5.睡眠不足
有些人一熬夜隔天臉色就會泛黃，因為睡眠不足會降低細胞修復過程的效率，同時導致激素失衡，尤其是壓力激素皮質醇的升高，也會造成較多的水分流失，使皮膚變得乾燥，看起來更黯淡無光。
6.生活壓力
長期處於高壓力環境下可能會導致荷爾蒙分泌紊亂、影響黑色素代謝、損害肌膚原有的修復和更新機能。應避免長時間的焦慮和壓力，以確保皮膚保持明亮和有光澤。
7.過度節食或快速瘦身
通過極端的飲食方法或過度的體重減少來快速減肥時，可能會影響身體的營養攝取，導致營養不均衡。無論是過度節食、快速減肥、壓力大到吃不下，都會引發身體的壓力反應，可能引起激素變化，進而影響皮膚的外觀，造成臉凹氣色差。
8.藥物和疾病
某些藥物，例如某些抗生素、抗抑鬱藥物可能導致皮膚變得蠟黃。或是胰臟、肝臟等等的內臟疾病，也可能對皮膚色澤產生影響。
二、皮膚暗沉蠟黃的6種現象
膚色不均勻： 皮膚可能呈現不均勻的色調，部分區域較暗沉，部分區域較蠟黃，影響整體的美觀。有時候甚至是臉部和脖子有明顯色差。
失去光澤：當暗沉和蠟黃的皮膚失去自然光澤，看起來沒有生氣、喪失活力。
毛孔變得更明顯：皮膚蠟黃毛孔看起來變得更明顯，影響皮膚的質感和光滑度。
外觀老化：蠟黃皮膚使人看起來較衰老，因為年輕健康的皮膚通常呈現明亮的膚色。
氣色不佳：氣色變差，看起來疲憊或不健康。
化妝不易貼服：蠟黃的皮膚可能使妝容難以貼服，妝效不佳，也會影響粉底、彩妝的發色效果。
三、如何改善皮膚暗沉蠟黃？5個日常保養秘訣
1.做好清潔和保濕、定期去角質 徹底卸妝、做好清潔、並定期調理角質，去除污垢和多餘的油脂，然後使用適合自己膚質的保濕產品，確保皮膚保持清爽和光滑。 2.確實防曬 穿戴遮陽帽、太陽眼鏡，勤擦防曬，減少紫外線曝曬。曝曬可能導致皮膚變暗、引起黑色素沉澱，因此防曬是關鍵。 3.早晚保養 晚上是皮膚修復和再生的時刻，建議養成使用夜間保養產品的習慣，如維生素A酸或修護精華素，幫助改善膚質和減少蠟黃。白天可以使用維他命C產品，增加抗氧化力，同時美白、提亮膚色。 4.補充水分攝取 確保充足的水分攝取，以保持皮膚水分平衡。有助於皮膚保持彈性和光澤，避免皮膚變乾燥和蠟黃。 5.運動有助改善氣色 適度的運動有助於促進血液循環，提高氧氣供應，使皮膚看起來更有活力和健康。 四、改善皮膚蠟黃要吃什麼？營養素與飲食原則 選擇好的Omega-3脂肪酸：Omega-3脂肪酸有助於降低皮膚炎症，並有助於保持皮膚的潤澤。魚類（鮭魚、鯖魚）、亞麻籽和堅果是良好的Omega-3來源。 補充維生素D：維生素D有助於皮膚健康，可以通過陽光曝曬和魚、蛋黃攝取。 高維生素C食物：維生素C有助於膠原蛋白的合成，有助於保持皮膚的彈性和光澤。柑橘類水果、紅椒、草莓和綠蔬菜都是維生素C的良好來源。 多攝取抗氧化劑：抗氧化劑有助於對抗自由基，保護皮膚免受損害。攝取富含維生素C（橙、草莓）、維生素E（堅果、橄欖油）、維生素A（胡蘿蔔、南瓜）等食物。 食用高纖維食物：高纖維食物有助於穩定血糖，減少急劇的血糖變化。蔬菜、水果、全穀食品和堅果都是良好的高纖維食物。 選擇低GI食物：選擇低升糖指數（GI）的食物，如全穀食品、豆類、蔬菜和健康蛋白質。這些食物會使血糖升幅較緩慢，降低糖化的風險。 健康均衡飲食：低糖分食物、新鮮蔬菜、健康蛋白質和全穀食品，有助於減少糖化的風險。 口服A酸：維生素A酸（Retin-A）對於改善皮膚蠟黃和暗沉有很好的效果。除了可以刺激膠原蛋白的合成，還可以減少黑色素沉澱、改善皮膚的質地、均勻膚色、調節皮脂腺，有助於減少多餘的皮脂分泌，從而減少皮膚油膩和蠟黃。但需要在醫生指示和建議下使用。 五、改善皮膚蠟黃要避開哪些食物、飲食習慣 減少AGEs的攝取 為了改善皮膚蠟黃，建議減少攝取高AGEs（糖化反應最終產物）的食物，特別是高糖飲食，包含烘烤過的甜點、高溫油炸食物、 糖果糖漿、長時間煎煮、烤肉、乾燥煙燻肉製品、奶製品、加工食物等等。通常料理後會變成褐色的，往往就是高AGEs的飲食。 減少高溫烹調方式 烹調方式也很重要。選擇低溫烹調方式，如蒸、煮、烤，而不是高溫煎炸、燒烤，以減少食物中AGEs的生成。 調整高GI飲食 高升糖指數（GI）的食物，如白麵包、白飯和糖果等精緻碳水化合物，會導致血糖迅速上升。建議優先選擇低GI的食物，如全穀食品、蔬菜和豆類。 減少飲用高糖飲料 糖水、汽水和果汁等高糖飲料也應盡量避免，因為它們提供大量糖分。 分次少量進食 分次進食可以幫助控制血糖水平，而不是在短時間內攝取大量碳水化合物。多次小餐可以更穩定地維持血糖。 控制食物份量 控制食物份量，不要暴飲暴食，減少對血糖水平的劇烈影響。 用餐順序 用餐時，先吃蔬菜和蛋白質，然後再進食碳水化合物。這種順序可以幫助減緩血糖升高的速度。 減少攝取飽和脂肪 高飽和脂肪的食物，如快餐、煎炸食品和加工肉品，可能引起皮脂分泌過多，使皮膚油膩和蠟黃。 六、皮膚蠟黃的保養改善：保養品推薦 SK-II 光蘊臻采煥亮精華 被大家推到爆的「小燈泡」，主打明亮膚色、改善暗沉和淡斑，讓肌膚晶透白！含有經典成分PITERA、雪蓮提取精箤、改善膚色蠟黃的專研SDL PRO，擦起來也很溫潤保濕，網友使用有感「一個星期臉亮超多！」、「肌底的黃調有很大的改善！從燈泡黃光換成白光。」、「用完整隻真的會變成小燈泡」、「顴骨那邊真的就像是開燈一樣！」。 ▲SK-II 光蘊臻采煥亮精華，50ml／NT$7,290。（圖／SK-II） ELIXIR 怡麗絲爾 淨白勻亮淡斑精華 怡麗絲爾這款淡斑精華，含有資生堂獨家三大有效成分：高純度維他命A、傳明酸以及資生堂專利美白配方4MSK，訴求能促進角質層新陳代謝，帶來滋潤與透明感的肌膚質感，另外三大成分的美白實力也經日本厚生省認證，為有效美白成分。訴求可以控制麥拉寧色素過度生成，預防斑點形成。 ▲ELIXIR 怡麗絲爾 淨白勻亮淡斑精華，22g／NT$1,750。（圖／怡麗絲爾） OLAY 高效透白光曜精華 超級熱銷的OLAY小白瓶主打可以抗醣的美白精華，添加了專研革糖素提升1.7倍美白力，搭配上99.7%高純度煙醯胺B3提升20%黑色素淨化力，超強的掃黃去暗效果，被視為拯救了廣大愛吃甜食和手搖飲料控的女子，「素顏氣色比以前好很多」、「持續使用真的有去黃感」、「一周後肌膚變得透亮發光～」等等的好評不斷，推薦給深受黯淡黃皮困擾的你。 ▲OLAY高效透白光曜精華，30ml／NT$1,399。（圖／OLAY） 延伸閱讀 2023美白攻略：如何讓皮膚變白？6大美白方法、食物一次看！ 曬斑、肝斑、長斑怎麼辦？有效淡化斑點5個方法：淡斑食物、飲食習慣一次看 ※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。
1.做好清潔和保濕、定期去角質
徹底卸妝、做好清潔、並定期調理角質，去除污垢和多餘的油脂，然後使用適合自己膚質的保濕產品，確保皮膚保持清爽和光滑。
2.確實防曬
穿戴遮陽帽、太陽眼鏡，勤擦防曬，減少紫外線曝曬。曝曬可能導致皮膚變暗、引起黑色素沉澱，因此防曬是關鍵。
3.早晚保養
晚上是皮膚修復和再生的時刻，建議養成使用夜間保養產品的習慣，如維生素A酸或修護精華素，幫助改善膚質和減少蠟黃。白天可以使用維他命C產品，增加抗氧化力，同時美白、提亮膚色。
4.補充水分攝取
確保充足的水分攝取，以保持皮膚水分平衡。有助於皮膚保持彈性和光澤，避免皮膚變乾燥和蠟黃。
5.運動有助改善氣色
適度的運動有助於促進血液循環，提高氧氣供應，使皮膚看起來更有活力和健康。
四、改善皮膚蠟黃要吃什麼？營養素與飲食原則
選擇好的Omega-3脂肪酸：Omega-3脂肪酸有助於降低皮膚炎症，並有助於保持皮膚的潤澤。魚類（鮭魚、鯖魚）、亞麻籽和堅果是良好的Omega-3來源。
補充維生素D：維生素D有助於皮膚健康，可以通過陽光曝曬和魚、蛋黃攝取。
高維生素C食物：維生素C有助於膠原蛋白的合成，有助於保持皮膚的彈性和光澤。柑橘類水果、紅椒、草莓和綠蔬菜都是維生素C的良好來源。
多攝取抗氧化劑：抗氧化劑有助於對抗自由基，保護皮膚免受損害。攝取富含維生素C（橙、草莓）、維生素E（堅果、橄欖油）、維生素A（胡蘿蔔、南瓜）等食物。
食用高纖維食物：高纖維食物有助於穩定血糖，減少急劇的血糖變化。蔬菜、水果、全穀食品和堅果都是良好的高纖維食物。
選擇低GI食物：選擇低升糖指數（GI）的食物，如全穀食品、豆類、蔬菜和健康蛋白質。這些食物會使血糖升幅較緩慢，降低糖化的風險。
健康均衡飲食：低糖分食物、新鮮蔬菜、健康蛋白質和全穀食品，有助於減少糖化的風險。
口服A酸：維生素A酸（Retin-A）對於改善皮膚蠟黃和暗沉有很好的效果。除了可以刺激膠原蛋白的合成，還可以減少黑色素沉澱、改善皮膚的質地、均勻膚色、調節皮脂腺，有助於減少多餘的皮脂分泌，從而減少皮膚油膩和蠟黃。但需要在醫生指示和建議下使用。
五、改善皮膚蠟黃要避開哪些食物、飲食習慣
減少AGEs的攝取
為了改善皮膚蠟黃，建議減少攝取高AGEs（糖化反應最終產物）的食物，特別是高糖飲食，包含烘烤過的甜點、高溫油炸食物、 糖果糖漿、長時間煎煮、烤肉、乾燥煙燻肉製品、奶製品、加工食物等等。通常料理後會變成褐色的，往往就是高AGEs的飲食。
減少高溫烹調方式
烹調方式也很重要。選擇低溫烹調方式，如蒸、煮、烤，而不是高溫煎炸、燒烤，以減少食物中AGEs的生成。
調整高GI飲食
高升糖指數（GI）的食物，如白麵包、白飯和糖果等精緻碳水化合物，會導致血糖迅速上升。建議優先選擇低GI的食物，如全穀食品、蔬菜和豆類。
減少飲用高糖飲料
糖水、汽水和果汁等高糖飲料也應盡量避免，因為它們提供大量糖分。
分次少量進食
分次進食可以幫助控制血糖水平，而不是在短時間內攝取大量碳水化合物。多次小餐可以更穩定地維持血糖。
控制食物份量
控制食物份量，不要暴飲暴食，減少對血糖水平的劇烈影響。
用餐順序
用餐時，先吃蔬菜和蛋白質，然後再進食碳水化合物。這種順序可以幫助減緩血糖升高的速度。
減少攝取飽和脂肪
高飽和脂肪的食物，如快餐、煎炸食品和加工肉品，可能引起皮脂分泌過多，使皮膚油膩和蠟黃。
六、皮膚蠟黃的保養改善：保養品推薦
SK-II 光蘊臻采煥亮精華
被大家推到爆的「小燈泡」，主打明亮膚色、改善暗沉和淡斑，讓肌膚晶透白！含有經典成分PITERA、雪蓮提取精箤、改善膚色蠟黃的專研SDL PRO，擦起來也很溫潤保濕，網友使用有感「一個星期臉亮超多！」、「肌底的黃調有很大的改善！從燈泡黃光換成白光。」、「用完整隻真的會變成小燈泡」、「顴骨那邊真的就像是開燈一樣！」。
▲SK-II 光蘊臻采煥亮精華，50ml／NT$7,290。（圖／SK-II）
ELIXIR 怡麗絲爾 淨白勻亮淡斑精華
怡麗絲爾這款淡斑精華，含有資生堂獨家三大有效成分：高純度維他命A、傳明酸以及資生堂專利美白配方4MSK，訴求能促進角質層新陳代謝，帶來滋潤與透明感的肌膚質感，另外三大成分的美白實力也經日本厚生省認證，為有效美白成分。訴求可以控制麥拉寧色素過度生成，預防斑點形成。
▲ELIXIR 怡麗絲爾 淨白勻亮淡斑精華，22g／NT$1,750。（圖／怡麗絲爾）
OLAY 高效透白光曜精華
超級熱銷的OLAY小白瓶主打可以抗醣的美白精華，添加了專研革糖素提升1.7倍美白力，搭配上99.7%高純度煙醯胺B3提升20%黑色素淨化力，超強的掃黃去暗效果，被視為拯救了廣大愛吃甜食和手搖飲料控的女子，「素顏氣色比以前好很多」、「持續使用真的有去黃感」、「一周後肌膚變得透亮發光～」等等的好評不斷，推薦給深受黯淡黃皮困擾的你。
▲OLAY高效透白光曜精華，30ml／NT$1,399。（圖／OLAY）
延伸閱讀
2023美白攻略：如何讓皮膚變白？6大美白方法、食物一次看！
曬斑、肝斑、長斑怎麼辦？有效淡化斑點5個方法：淡斑食物、飲食習慣一次看
※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。
我想要說....