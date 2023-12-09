fb ig video ETtoday search mobile

皮膚蠟黃有救嗎？8個原因＋NG飲食習慣快改掉　日常保養還原冷白皮

>

文／美人圈

被人說過你肌膚好黃嗎？這種「黃」可不是膚色歧視，而是一種不健康的黃氣，一種不自然的蠟黃感，不僅蓋過了原本的膚色，也讓氣色看起來很糟，甚至比暗沉還難搞定。這篇文章現在就要揭開皮膚暗沉蠟黃的原因和最佳祛黃秘訣，幫你達成高質感的冷白皮！

▲肌膚臘黃原因。（圖／美人圈提供）

▲肌膚蠟黃會讓氣色看起來很糟。（圖／BEAUTY美人圈提供，下同）

一、皮膚蠟黃的8個原因

1.高糖飲食、精緻碳水化合物

高糖飲食是皮膚蠟黃的一個常見原因。攝入過多的糖分、精緻碳水化合物，如糖果、甜點和加工食品，可能導致血糖急劇上升，引發糖化現象（glycation）。這種現象會導致過多的糖分與蛋白質分子結合，產生高度反應性的分子，被稱為進一步糖化反應最終產物（Advanced Glycation End Products，AGEs），最終造成膠原蛋白和彈性蛋白的結構受損，使皮膚黯淡失去光澤和彈性，呈現黃色調，也會增加皺紋、加速老化。

2.高脂肪飲食

過多攝取飽和脂肪和反式脂肪，如煎炸食物、快餐和加工肉品，可能導致體內發炎，對皮膚細胞的功能和結構造成損害，導致膚色變暗且不均勻，進一步導致皮膚暗沉蠟黃。選擇健康均衡的飲食，包括健康的脂肪，如Omega-3脂肪酸，對皮膚有益。

3.缺乏維生素和礦物質

營養不均衡也是皮膚蠟黃的原因之一。缺乏關鍵的維生素和礦物質，如維生素C、維生素E和鋅，可能導致皮膚失去健康光澤。

4.過量的油脂分泌

臉一油，就容易顯黃。臉部油脂分泌過多、皮脂腺作用旺盛，可能會導致皮膚變得蠟黃。這是因為過多的油脂可能掩蓋了皮膚的自然光澤，加上與空氣髒污結合、氧化後，看起來更加暗沉。此外，多餘的油脂也可能使皮膚容易出現瑕疵，如粉刺和痘痘，進一步影響膚色。

5.睡眠不足

有些人一熬夜隔天臉色就會泛黃，因為睡眠不足會降低細胞修復過程的效率，同時導致激素失衡，尤其是壓力激素皮質醇的升高，也會造成較多的水分流失，使皮膚變得乾燥，看起來更黯淡無光。

6.生活壓力

長期處於高壓力環境下可能會導致荷爾蒙分泌紊亂、影響黑色素代謝、損害肌膚原有的修復和更新機能。應避免長時間的焦慮和壓力，以確保皮膚保持明亮和有光澤。

7.過度節食或快速瘦身

通過極端的飲食方法或過度的體重減少來快速減肥時，可能會影響身體的營養攝取，導致營養不均衡。無論是過度節食、快速減肥、壓力大到吃不下，都會引發身體的壓力反應，可能引起激素變化，進而影響皮膚的外觀，造成臉凹氣色差。

8.藥物和疾病

某些藥物，例如某些抗生素、抗抑鬱藥物可能導致皮膚變得蠟黃。或是胰臟、肝臟等等的內臟疾病，也可能對皮膚色澤產生影響。

▲肌膚臘黃原因。（圖／美人圈提供）

二、皮膚暗沉蠟黃的6種現象

膚色不均勻： 皮膚可能呈現不均勻的色調，部分區域較暗沉，部分區域較蠟黃，影響整體的美觀。有時候甚至是臉部和脖子有明顯色差。

失去光澤：當暗沉和蠟黃的皮膚失去自然光澤，看起來沒有生氣、喪失活力。

毛孔變得更明顯：皮膚蠟黃毛孔看起來變得更明顯，影響皮膚的質感和光滑度。

外觀老化：蠟黃皮膚使人看起來較衰老，因為年輕健康的皮膚通常呈現明亮的膚色。

氣色不佳：氣色變差，看起來疲憊或不健康。

化妝不易貼服：蠟黃的皮膚可能使妝容難以貼服，妝效不佳，也會影響粉底、彩妝的發色效果。

三、如何改善皮膚暗沉蠟黃？5個日常保養秘訣

1.做好清潔和保濕、定期去角質

徹底卸妝、做好清潔、並定期調理角質，去除污垢和多餘的油脂，然後使用適合自己膚質的保濕產品，確保皮膚保持清爽和光滑。

2.確實防曬

穿戴遮陽帽、太陽眼鏡，勤擦防曬，減少紫外線曝曬。曝曬可能導致皮膚變暗、引起黑色素沉澱，因此防曬是關鍵。

3.早晚保養

晚上是皮膚修復和再生的時刻，建議養成使用夜間保養產品的習慣，如維生素A酸或修護精華素，幫助改善膚質和減少蠟黃。白天可以使用維他命C產品，增加抗氧化力，同時美白、提亮膚色。

4.補充水分攝取

確保充足的水分攝取，以保持皮膚水分平衡。有助於皮膚保持彈性和光澤，避免皮膚變乾燥和蠟黃。

5.運動有助改善氣色

適度的運動有助於促進血液循環，提高氧氣供應，使皮膚看起來更有活力和健康。

▲肌膚臘黃原因。（圖／美人圈提供）

四、改善皮膚蠟黃要吃什麼？營養素與飲食原則

選擇好的Omega-3脂肪酸：Omega-3脂肪酸有助於降低皮膚炎症，並有助於保持皮膚的潤澤。魚類（鮭魚、鯖魚）、亞麻籽和堅果是良好的Omega-3來源。

補充維生素D：維生素D有助於皮膚健康，可以通過陽光曝曬和魚、蛋黃攝取。

高維生素C食物：維生素C有助於膠原蛋白的合成，有助於保持皮膚的彈性和光澤。柑橘類水果、紅椒、草莓和綠蔬菜都是維生素C的良好來源。

多攝取抗氧化劑：抗氧化劑有助於對抗自由基，保護皮膚免受損害。攝取富含維生素C（橙、草莓）、維生素E（堅果、橄欖油）、維生素A（胡蘿蔔、南瓜）等食物。

食用高纖維食物：高纖維食物有助於穩定血糖，減少急劇的血糖變化。蔬菜、水果、全穀食品和堅果都是良好的高纖維食物。

選擇低GI食物：選擇低升糖指數（GI）的食物，如全穀食品、豆類、蔬菜和健康蛋白質。這些食物會使血糖升幅較緩慢，降低糖化的風險。

健康均衡飲食：低糖分食物、新鮮蔬菜、健康蛋白質和全穀食品，有助於減少糖化的風險。

口服A酸：維生素A酸（Retin-A）對於改善皮膚蠟黃和暗沉有很好的效果。除了可以刺激膠原蛋白的合成，還可以減少黑色素沉澱、改善皮膚的質地、均勻膚色、調節皮脂腺，有助於減少多餘的皮脂分泌，從而減少皮膚油膩和蠟黃。但需要在醫生指示和建議下使用。

▲肌膚臘黃原因。（圖／美人圈提供）

五、改善皮膚蠟黃要避開哪些食物、飲食習慣

減少AGEs的攝取

為了改善皮膚蠟黃，建議減少攝取高AGEs（糖化反應最終產物）的食物，特別是高糖飲食，包含烘烤過的甜點、高溫油炸食物、 糖果糖漿、長時間煎煮、烤肉、乾燥煙燻肉製品、奶製品、加工食物等等。通常料理後會變成褐色的，往往就是高AGEs的飲食。

減少高溫烹調方式

烹調方式也很重要。選擇低溫烹調方式，如蒸、煮、烤，而不是高溫煎炸、燒烤，以減少食物中AGEs的生成。

調整高GI飲食

高升糖指數（GI）的食物，如白麵包、白飯和糖果等精緻碳水化合物，會導致血糖迅速上升。建議優先選擇低GI的食物，如全穀食品、蔬菜和豆類。

減少飲用高糖飲料

糖水、汽水和果汁等高糖飲料也應盡量避免，因為它們提供大量糖分。

分次少量進食

分次進食可以幫助控制血糖水平，而不是在短時間內攝取大量碳水化合物。多次小餐可以更穩定地維持血糖。

控制食物份量

控制食物份量，不要暴飲暴食，減少對血糖水平的劇烈影響。

用餐順序

用餐時，先吃蔬菜和蛋白質，然後再進食碳水化合物。這種順序可以幫助減緩血糖升高的速度。

減少攝取飽和脂肪

高飽和脂肪的食物，如快餐、煎炸食品和加工肉品，可能引起皮脂分泌過多，使皮膚油膩和蠟黃。

▲肌膚臘黃原因。（圖／美人圈提供）

六、皮膚蠟黃的保養改善：保養品推薦

SK-II 光蘊臻采煥亮精華

被大家推到爆的「小燈泡」，主打明亮膚色、改善暗沉和淡斑，讓肌膚晶透白！含有經典成分PITERA、雪蓮提取精箤、改善膚色蠟黃的專研SDL PRO，擦起來也很溫潤保濕，網友使用有感「一個星期臉亮超多！」、「肌底的黃調有很大的改善！從燈泡黃光換成白光。」、「用完整隻真的會變成小燈泡」、「顴骨那邊真的就像是開燈一樣！」。

▲肌膚臘黃原因。（圖／美人圈提供）

▲SK-II 光蘊臻采煥亮精華，50ml／NT$7,290。（圖／SK-II）

ELIXIR ﻿怡麗絲爾 淨白勻亮淡斑精華

怡麗絲爾這款淡斑精華，含有資生堂獨家三大有效成分：高純度維他命A、傳明酸以及資生堂專利美白配方4MSK，訴求能促進角質層新陳代謝，帶來滋潤與透明感的肌膚質感，另外三大成分的美白實力也經日本厚生省認證，為有效美白成分。訴求可以控制麥拉寧色素過度生成，預防斑點形成。

▲肌膚臘黃原因。（圖／美人圈提供）

▲ELIXIR ﻿怡麗絲爾 淨白勻亮淡斑精華，22g／NT$1,750。（圖／怡麗絲爾）

OLAY 高效透白光曜精華

超級熱銷的OLAY小白瓶主打可以抗醣的美白精華，添加了專研革糖素提升1.7倍美白力，搭配上99.7%高純度煙醯胺B3提升20%黑色素淨化力，超強的掃黃去暗效果，被視為拯救了廣大愛吃甜食和手搖飲料控的女子，「素顏氣色比以前好很多」、「持續使用真的有去黃感」、「一周後肌膚變得透亮發光～」等等的好評不斷，推薦給深受黯淡黃皮困擾的你。

▲肌膚臘黃原因。（圖／美人圈提供）

▲OLAY高效透白光曜精華，30ml／NT$1,399。（圖／OLAY）

延伸閱讀

改善皮膚暗沉！破解暗沉老化原因、8個日常保養與飲食對策

2023美白攻略：如何讓皮膚變白？6大美白方法、食物一次看！

曬斑、肝斑、長斑怎麼辦？有效淡化斑點5個方法：淡斑食物、飲食習慣一次看

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 保養, 黃皮, 肌膚蠟黃

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

總是瘦不下來？營養師教你打造「減肥腦」：讓身體去適應好的習慣

總是瘦不下來？營養師教你打造「減肥腦」：讓身體去適應好的習慣

楊冪超仙羽毛禮服網讚「美得太過份」　劉詩詩自帶氣質化身茉莉公主

楊冪超仙羽毛禮服網讚「美得太過份」　劉詩詩自帶氣質化身茉莉公主

誕生石配珍珠可愛爆擊　當幸運珠寶剛剛好 「媽生感」肌膚當道！藥妝通路「底妝熱賣排行榜」一次公開 超夯「蛋白質減重法」一周體脂降3%！　正常吃也能養成易瘦體質 減肥失敗？營養師曝「讓你瘦不了」5個壞習慣：第2超多人都中 CITIZEN綠面錶呼應聖誕樹色調　不只帥還能辨方位 王子邱勝翊被親友拜託買鞋自嘲「一樣要排隊」　與温貞菱都變亞瑟士熟客 《Sweet Home2》全員回歸卻慘不忍睹　3部超紅韓劇第二季大翻車

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面