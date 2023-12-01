宋慧喬穿黑絲襪搭FENDI閃亮法棍包美翻！Bottega Veneta夯包染上金銀雙色

記者鮑璿安／綜合報導

年末節慶派對不斷，韓星宋慧喬親自示範了閃亮元素的套裝造型，拎上FENDI最新話題滿滿的假日系列Baguette，充滿愉快氣息。同時，Bottega Veneta也為旗下熱門包款換上了金銀雙色，為佳節揭開序幕，融入日常穿搭超有氛圍感！





▲FENDI品牌大使宋慧喬身穿充滿神秘感的午夜藍單襟外套。（圖／品牌提供）

▲FENDI 冬季假日系列水鑽Baguette Mini ，NT$117,800。（圖／品牌提供）

▲FENDI 冬季假日系列水晶造型Peekaboo ISeeU Petite ，NT$145,000。（圖／品牌提供）

FENDI品牌大使宋慧喬身穿充滿神秘感的午夜藍單襟外套，閃閃發亮的星夜印花遊走全身，迷你裙與黑絲襪疊搭露出一雙美腿線條，此外，拎上冬季假日系列Baguette，充滿季節感，打造迷人的高雅造型。FENDI今年冬季假日系列圍繞亮麗銀色展開，由水晶、鉚釘和亮片組成的華麗刺繡彰顯工藝之美，為經典Peekaboo、Baguette 和 FENDI First包款加上FF 字樣造型水晶，是年末派對不可缺少的配件。

▲Bottega Veneta將經典之作交織令人驚豔的金銀雙色，為佳節揭開序幕。（圖／品牌提供）

▲JODIE金銀雙色線條造型手提包， NT$167,600。（圖／品牌提供）

▲SARDINE 編織皮革金屬提把斜背包， NT$108800。（圖／品牌提供）

而Bottega Veneta延續品牌工藝之美，玩轉出編織的多重變化性，將經典之作SARDINE注入令人驚豔的金銀雙色，與黃銅手把、編織皮革相互映襯。而熱門JODIE、全新登場的HOP包款也沒錯過節慶時刻，兩者皆創新使用金銀雙色管狀皮革，交融出獨樹一格的質感美學。