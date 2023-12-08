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楊冪超仙羽毛禮服網讚「美得太過份」　劉詩詩自帶氣質化身茉莉公主

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實習記者劉于禎／採訪報導

2023愛奇藝尖叫之夜日前在澳門舉辦，嘉賓陣容超豪華，大陸女星楊冪、虞書欣、劉詩詩、秦嵐、倪妮、白鹿等都出席，紅毯上成一眾女星們比美的修羅場，當中楊冪身穿白色羽毛禮服現身，把白皙肌膚襯托更透亮讓粉絲驚豔；劉詩詩一襲湖水綠露肩禮服，像極了《阿拉丁》茉莉公主，不甩婚變風波仙氣造型再獲好評，一起來看看紅毯最美的還有誰。

楊冪

身為85花之一的楊冪，這次出席尖叫之夜選擇全白禮服，從胸口延伸到裙襬的羽毛裝飾成仙氣關鍵，斜肩搭配魚尾裙設計，讓性感和優雅並存；再綁上氣質滿分的丸子頭，直接把女人味拉滿，氣場全開讓粉絲都稱讚「美得過份」、「姊姊你今天秒了所有人」，也拿下「2024年度觀眾矚目女演員」。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

劉詩詩

劉詩詩選穿一襲湖水綠禮服，像極了《阿拉丁》茉莉公主，這套來自Tony Ward 2023秋冬高訂，禮服上銀白刺繡的細節，把古典氛圍拉滿，劉詩詩直接以自然長髮搭配，就展現極致仙氣，搭配Qeelin Wulu葫蘆珠寶耳環，一亮相就成焦點。

▲▼ 尖叫之夜。（圖／翻攝自官方微博）

▲劉詩詩「尖叫之夜」紅毯造型。（圖／翻攝自微博＠詩詩的小板報）

在微博視界大會上，劉詩詩換了一套紅色禮服現身，這套來自Armani Privé 2023秋季高級訂製系列，彷彿被紅玫瑰簇擁著，襯托出她白皙透亮的肌膚，超級唯美，連續兩套禮服都沒翻車，超高衣品每次都讓人驚豔。

白鹿

白鹿在紅毯選擇Tony Ward亮片拼接薄紗禮服，禮服上半部佈滿亮片刺繡，貼身設計凸顯了白鹿的腰臀比，而下半部拼接的薄紗魚尾裙則讓人驚豔，蓬鬆復古非常優雅，材質上有著強烈對比，卻意外的和諧，搭配凌亂感的盤髮網友都讚「好美」，獲得今年的「尖叫女演員」可說是實至名歸。

▲▼ 尖叫之夜。（圖／翻攝自官方微博）

▲白鹿穿亮片拼接薄紗禮服。（圖／翻攝自IG@bai.lu_923）

在微博視界大會白鹿再獲得「年度號召力演員」，出席活動身穿一套綠色胸前開深V禮服，大展事業線，性感程度破表，粉絲都驚豔，這套同樣來自Tony Ward，亮眼的綠色其實很難駕馭，但在白鹿身上卻更襯托她白皙肌膚，搭配小巧鑽石項鍊與耳環，盡顯強大公主氣場。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

關鍵字：

尖叫之夜, 楊冪, 劉詩詩, 秦嵐, 白鹿, 禮服, 紅毯

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